Penny Dreadful City of Angels : Le créateur sur les parallèles avec la réalité dans le final

John Logan, le créateur de Penny Dreadful City of Angels, se confie sur les parallèles de la série avec la réalité d’aujourd’hui.

La saison 1 de Penny Dreadful City of Angels vient de se terminer sur Showtime avec un épisode qui reflète grandement la réalité du monde dans lequel on vit alors que la série se passe dans les années 30. Et cette réalité est bien plus effrayante que l’élément surnaturel de la série. Les véritables monstres de la série sont humains.

Au début de la saison, il était clair que la communauté américano-mexicaine était la cible de discrimination et que la construction de l’Arroyo Seco Parkway était un moyen de construire un mur autour de cette communauté et de les ostraciser.

A mesure que la saison avançait, Tiago Vega (Daniel Zovatto), le premier détective Chicano de la police de Los Angeles, luttait avec sa responsabilité de faire respecter la loi au sein de la suprématie blanche et du racisme véhéments imprégnés dans les forces de l’ordre. Au cours des deux derniers épisodes, des policiers blancs ont lynché un membre des Pachucos qui a pris la faute pour les meurtres d’une famille aisée.

Pendant ce temps, Magda (Natalie Dormer), le démon métamorphe qui semait le désordre dans une ville au bord de la guerre civile, a transformé une manifestation pacifique contre la brutalité policière contre les personnes de couleur, en émeute. Cela est un véritable reflet de ce qui se passe en ce moment et c’est presque effrayant sachant que la série a été filmée des mois avant les récentes manifestations.

Reflet de la réalité actuelle

Cela a été « énervant » pour Logan, coincé à la maison en confinement, de regarder par sa fenêtre et de voir le même genre d’événements se dérouler en temps réel. « J’adore le genre de l’horreur, je l’adore vraiment et je ne veux pas le laisser tomber », dit-il à EW. « Il est intégré à la série de manière vitale, mais les vrais monstres sont humains et les véritables peurs sont des peurs du monde réel. »

Logan avoue qu’il a conçu la série comme un commentaire sur ce qui se passe dans le monde moderne, même si elle se déroule en 1938 : « Dans nos deux derniers épisodes, nous avons une personne de couleur lynchée par la police puis une marche de protestation pacifique se transforme en émeute raciale. Mais cette série a toujours été à propos de 2020, qu’elle se déroule en 1938 ou non. C’est tellement distinctement, inévitablement, à propos de ce moment, et d’une certaine manière, je suis heureux que nous parlions du moment et des gens qui vivent dans ce monde. »

Quand on lui demande s’il a une relation différente avec ce qu’il a écrit depuis les événements, il confie : « Oui, absolument, parce que lorsque vous planifiez et écrivez dans la salle des scénaristes et que vous filmez, tout est très hypothétique. Si vous créez une œuvre d’art qui, vous l’espérez, parlera aux gens, puis que le monde change de manière si spectaculaire qu’elle s’aligne sur votre narration, cela vous rend encore plus conscient de votre responsabilité d’être empathique, d’être compréhensif, et pour traiter les problèmes complexes de manière compliquée. »

Il ajoute : « Dans la salle des scénaristes, nous étions toujours très conscients que nous avions affaire à des problèmes raciaux provocateurs et nous avons essayé de le faire de manière responsable. Mais comme les événements actuels se sont produits, je suis heureux que nous ayons pris le temps d’essayer de le faire avec sophistication et avec un certain sens de l’honnêteté. »

John Logan s’est aussi confié sur les intentions de départ de la série : « La série a toujours été destinée à traiter du paysage racial et politique complexe de Los Angeles à l’époque, et c’était une période où, si vous étiez mexicain américain ou latino, vous étiez considéré comme moins qu’humain. Restreindre les clauses de logement signifiait que vous ne pouviez pas vivre où vous vouliez, les autoroutes sont arrivées et ont rasé votre quartier et vos églises et vos entreprises, et les Latinos étaient pendus à des lampadaires en 1938. »

Fort impact

Logan et ses scénaristes avaient conscience de l’impact choquant que certaines scènes, comme celle du lynchage, pouvaient avoir : « En discutant avec les scénaristes, en particulier les scénaristes latinas et latinos, il était important d’essayer de présenter cela avec autant de complexité que possible, mais aussi de le présenter brutalement car c’est un monde brutal et ce sont des questions brutales. »

Il ajoute : « Il n’y a aucun moyen de danser autour. Nous avons passé beaucoup de temps à parler de cette séquence [de lynchage] en particulier et de la difficulté d’écrire, de la difficulté de filmer et de son impact. Nous étions conscients que, si vous montrez une personne de couleur lynchée par les forces de police, vous faites une déclaration très audacieuse et provocante sur ce qu’est le monde, ce qu’il était à l’époque et, malheureusement, ce qu’il est maintenant. Nous l’avons pris au sérieux et très méthodiquement. »

Et ce qui se passe dans la série n’est pas de la fiction. Logan souligne que « c’ était toujours basé sur des faits, sur ce qui se passait sans arrêt en 1938. C’était aussi réel que possible. Le fait que ce soit toujours aussi réel est ce qui est si perturbant et c’est ce qui rend les séries comme celle-ci absolument nécessaires. Il n’est pas facile de créer du divertissement, mais il est important de créer un divertissement avec un but. »

A la fin de l’épisode final, quand le quartier est réduit en poussière, Tiago s’adresse directement à la caméra en disant que ce n’est pas Les Etats-Unis qu’il connait. Pour le créateur, ce moment était nécessaire : « La série est destinée à être sur la société et la ville entière de Los Angeles et, donc, l’Amérique. Donc, que le protagoniste parle de ce que tout cela signifie réellement, je pensais que c’était vraiment important. Tiago rêve de ce que pourrait être l’Amérique, comme nous l’espérons tous, et ce qu’il voit autour de lui n’est pas ce rêve. Ce ne sont pas les États-Unis qu’il peut embrasser et qu’il acceptera. »

Pour le moment, la saison 2 n’a pas encore été commandée mais si Logan a le feu vert de Showtime, il continuera dans sa lancée : « Maintenant, les choses sont si extrêmes et les schismes dans le pays sont si prononcés que je pense que la série doit refléter cela en quelque sorte. Je pense qu’on ne prendra plus de gants. ».

Il n’a pas encore eu de discussions avec Showtime au sujet de la saison 2, mais il confie : « J’aimerais continuer à raconter cette histoire. J’espère en avoir l’occasion. »

Penny Dreadful City of Angels est disponible sur MyCanal.

Source : EW / Crédit ©Showtime