Spider-Man No Way Home : Le méchant principal du film révélé ? (spoilers possibles)

Le méchant principal de Spider-Man No Way Home aurait été révélé et il n’est pas inconnu des fans des films Spider-Man.

Les rumeurs et spéculations autour du film Spider-Man No Way Home continuent de plus belle sur la toile. Marvel et Sony essaient de rester le plus discret possible sur le film mais certains « insiders » sont sur le coup pour essayer de décrocher des scoops. Attention, si l’information ci-dessous s’avère réelle, alors nous entrons en territoire de spoilers. C’est à vos risques et périls.

Lors d’un récent épisode du podcast The Sneider Cut de Collider, l’animateur Jeff Sneider a discuté du casting récent d’Aaron Taylor-Johnson dans le rôle de Kraven the Hunter dans le prochain film dérivé de Spider-Man de Sony. Cela a suscité des spéculations sur la formation possible du groupe de super-vilains les Sinister Six. Alors que Sneider ne sait pas si Kraven apparaîtra dans la suite du solo de Spidey, il a dit qu’il était « évident » qu’ils construisaient les Sinister Six. Et puis il a expliqué que Green Goblin joué par Willem Dafoe dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, dirigerait le groupe.

Voici ce qu’il dit à propos de Spider-Man No Way Home : « J’avais entendu dire que No Way Home ne faisait pas référence à Spider-Man. C’était en référence aux méchants. Les méchants sortent de ces différentes dimensions alternatives. Ils n’ont aucun moyen de rentrer chez eux,» dit-il.

Il ajoute : « Les méchants que j’ai entendus, et Sony a évidemment dit que Doc Ock est dans le film, Alfred Molin et Electro de Jamie Foxx. Ce sont les deux seuls que nous connaissons vraiment. Je suis à peu près sûr que Green Goblin de Willem Dafoe sera le principal méchant de ce film. Donc ça fait trois. »

Sandman, Rhino et Lizard étaient les trois autres que Sneider cite comme complétant le groupe des Sinister Six. Thomas Haden Church reviendrait ainsi en Sandman, un rôle qu’il tenait dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. Cela laisse à penser que Paul Giamatti serait aussi de retour en Rhino de The Amazing Spider-Man 2, mais ce n’est que spéculation.

Gardez en tête qu’aucune de ces informations n’a été confirmée par les studios. Tout ce qu’on sait pour l’instant, c’est qu’Alfred Molina reprendra son rôle de Doc Ock, après avoir joué le rôle dans Spider-Man 2 face à Tobey Maguire et Jamie Foxx reviendra également dans le rôle d’Electro, après avoir joué aux côtés d’Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2.

À ce stade, on sait également que Benedict Cumberbatch reviendra en tant que Doctor Strange, et juste après cela, on le verra dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness aux cotés d’Elizabeth Olsen qui reprendra son rôle de Wanda Maximoff après son aventure dans WandaVision.

Aussi présents à l’affiche du film, Zendaya (MJ) et Jacob Batalon (Ned) qui font leur retour. Jon Watts, qui a réalisé Spider-Man: Homecoming et Spider-Man Far From Home, est de retour pour le troisième opus.

Spider-Man 3 : No Way Home devrait sortir en salles le 15 décembre 2021.

Source : Collider / Crédit ©Marvel/Sony