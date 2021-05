Peacemaker : Freddie Stroma sera Vigilante dans le spin-off de Suicide Squad

La série Peacemaker, spin-off du film Suicide Squad avec John Cena, engage Freddie Stroma dans le rôle d’Adrian Chase alias Vigilante.

Freddie Stroma devient super-héros pour la série de HBO Max Peacemaker, spin-off du prochain film Suicide Squad avec John Cena dans le rôle titre. L’acteur britannique, récemment vu dans La Chronique de Bridgerton, jouera Adrian Chase alias Vigilante. Selon Deadline, il remplace Chris Conrad qui avait initialement été casté dans le rôle mais a quitté le projet pour des raisons de différends créatifs.

Adrian Chase a été joué dans la série Arrow par Josh Segarra, mais son identité de vengeur masqué n’était pas Vigilante, il était Prometheus. Vigilante est bien apparu dans Arrow mais c’était quelqu’un d’autre. Dans Peacemaker, Chase est un procureur de la ville de New York qui réclame justice à sa manière après que sa femme et ses enfants ont été tués par des truands.

Comédie d’action qui explorera les origines du personnage de John Cena de The Suicide Squad (dans les salles le 6 août), Peacemaker suit « un homme qui croit en la paix à tout prix – quel que soit le nombre de personnes qu’il doit tuer pour l’obtenir. . »

Le casting de Peacemaker annoncé précédemment comprend Danielle Brooks (Orange Is the New Black) dans le rôle de Leota Adebayo), Robert Patrick (Scorpion, X-Files) dans le rôle d’Auggie Smith et Nhut Le (Kroll Show) dans le rôle de Judomaster, tandis que Steve Agee et Jennifer Holland reprendront. leurs rôles de The Suicide Squad en tant que directeur du pénitencier de Belle Reve John Economos et l’agent d’ARGUS Emilia Harcourt.

Le scénariste / réalisateur de Suicide Squad James Gunn écrira les huit épisodes et en réalisera plusieurs, y compris le premier épisode de la série. Cena servira de co-producteur exécutif.

Source : Deadline / Crédit ©DR