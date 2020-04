Social Distance : L’équipe d’Orange is the New Black prépare une série Netflix

Netflix prépare, Social Distance, une série créée à distance sur la distanciation sociale avec l’équipe d’Orange is the New Black.

L’équipe derrière la série Orange is the New Black prépare une nouvelle série pour Netflix autour d’un phénomène très actuel : la distanciation sociale. En effet, en ces temps de pandémie de COVID-19, les gens sont priés de rester à une certaine distance pour éviter de se contaminer les uns les autres.

Intitulée Social Distance, cette série est une anthologie qui explore la vie durant cette période de distanciation. Elle se concentrera sur « les histoires uniques, personnelles et profondément humaines qui illustrent la façon dont nous vivons ensemble, mais séparés », selon un communiqué des producteurs exécutifs, dont la créatrice de Orange Is The New Black, Jenji Kohan.

« L’expérience de la distanciation sociale est actuellement universelle, mais aucune histoire individuelle n’est la même », ajoute le communiqué. « À travers un large éventail de d’histoires et de moments, certains sismiques et d’autres banals, nous espérons capturer un moment dans le temps. Et nous espérons que Social Distance aidera les gens à se sentir plus proches les uns des autres. »

Evidemment, cette série se prépare à distance puisque les studios et les bureaux d’Hollywood sont fermés. Netflix, comme le reste des studios, a interrompu tous ses tournages dans le monde. Cela n’empêche pas de travailler et chacun fera les choses de chez-soi, personne ne se rencontrera physiquement.

Cela signifie que le réalisateur de la série Diego Velasco dirigera les épisodes depuis son domicile, la showrunner Hilary Weisman Graham (Kidding) dirigera la production de son salon, et les acteurs joueront et se filmeront depuis leurs maisons respectives.

Source : EW / Crédit ©Netflix