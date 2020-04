Homeland saison 8 : Le showrunner explique la fin de la série (spoilers)

Alex Gansa le showrunner de Homeland, explique la scène finale du dernier épisode de la série. Spoilers.

Cette semaine, la série Homeland est arrivée à sa fin. Après 8 saisons, Carrie Mathison et Saul Berenson ont quittés les écrans dans un épisode final solide et bien construit. La derrière saison était en quelque sorte le reflet de la première, en mettant Carrie à la place de Brody.

A la fin, Carrie semble être pleinement une traître et s’envole pour la Russie avec Yevgeny et quelques années plus tard, elle sort un livre sur pourquoi elle a trahie son pays. Elle a l’air d’avoir complètement tournée, mais les derniers instants de l’épisode dévoile où se trouve sa loyauté.

Carrie utilise son livre pour faire passer un message à Saul de la même manière que sa taupe le faisait. On découvre donc que Carrie est une espionne qui travaille de l’intérieur, en Russie et fournit des renseignements aux Etats-Unis.

Dans une interview à TVLine, le showrunner Alex Gansa explique ce que signifie cette fin ainsi que la relation de Carrie avec Yevgeny : « C’est ouvert à interprétation, mais mon sentiment est que c’est une vraie relation, dans la façon dont Carrie Mathison a de vraies relations. Elle est, par nature, attirée par les situations de duplicité. Elle peut donc avoir de vrais sentiments pour ce gars et en même temps le trahir. Ce sont les situations dans lesquelles Carrie prospère. Et elle peut se contenter de cette situation particulière. Et elle est presque heureuse. Elle sourit à la fin. »

Dans une autre interview à Deadline, Gansa confie que Mandy Patinkin souhaitait absolument finir sur une note positive : « Mandy a vraiment plaidé avec véhémence pour une fin pleine d’espoir. Il ne voulait pas que ce soit une fatalité. Il ne voulait pas que le monde sombre dans une guerre nucléaire. Il était très catégorique dessus. Il a vraiment fait du lobbying pour une fin pleine d’espoir, et j’espère vraiment que nous y sommes arrivés, parce que je pense qu’il avait vraiment raison. »

Bons baisés de Russie

Ailleurs, à EW, Gansa a révélé que, s’ils savaient qu’ils voulaient Carrie en Russie, cette fin n’était pas planifiée depuis des années. C’est seulement en mettant en place la dernière saison qu’ils ont pris leur décision : « Nous avons commencé à parler du finale alors que nous avions les épisodes 9 et 10 et nous découpions la saison. Si nous prenons cette décision ici, où cela va-t-il mener ? Comment allons-nous arriver à une fin que nous aimons ? »

Ils voulaient la mettre dans une bonne situation : « Nous savions que nous voulions que Carrie finisse en Russie. Nous avions cela comme point de repère devant nous. Mais comment elle est arrivée là-bas et ce qui s’est passé quand elle est arrivée était très controversée. Une façon d’y arriver serait d’exiler Carrie en Russie et de la faire vivre dans un immeuble d’appartements de type soviétique dans une situation incroyablement sombre, isolée du monde comme Ed Snowden. Mais nous voulions plus pour elle que ça. Nous lui avons donc donné un compagnon et lui avons donné une relation de duplicité avec lui, mais authentique en même temps. Et aussi une mission. Elle prend la place de l’agent actif. J’ai donc eu l’impression que cela fonctionnait. »

Pour Gansa, Carrie a vraiment trahi son pays et Saul. Sa décision a fait du mal mais elle tente de la réparer : « Carrie a vraiment trahi Saul, elle a vraiment trahi son pays, elle a vraiment provoqué la mort d’un agent très important à Moscou. Et voici Carrie, à la toute fin, remplaçant cet agent, devenant cet agent, elle-même, et la lueur d’une relation réparée avec Saul est possible, à la toute fin. Donc, c’est ce que nous voulions, au cours des 15 dernières minutes »

Pour finir, il explique que la dernière scène a été tr-s calculée. La musique durant le concert devient plus chaotique et c’était intentionnel : « Nous avons définitivement organisé ces chansons, donc ce plan de Carrie était un mélange cacophonique de sons et vous sentez que c’est dans ce chaos qu’elle prospère. »

Est-ce vraiment la fin de la série ? Pour l’instant oui, mais Gansa ne ferme pas complètement la porte : « Nous sommes tous heureux de là où nous nous sommes arrêtés. Un autre chapitre ne semble pas nécessaire pour le moment. Mais qui sait ce qui va se passer. Qui sait ce que Claire et Mandy veulent faire. Qui sait ce que Howard veut faire. Nous ne savons pas à quoi cela ressemble. Pour l’instant, ça ressemble à une fin. »

Source : EW, Deadline, TVLine / Crédit ©Showtime