Avengers Engame : Captain America a failli être la pierre de l’Ame ; dernier jour de Chis Evans (vidéo)

Captain America a failli être la Pierre de l’Ame dans Avengers Endgame et découvrez une vidéo du dernier jour de Chris Evans.

Une nouvelle vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux via les frères Russo. Les réalisateurs d’Avengers Endgame ont partagé une (courte) vidéo du dernier jour de tournage de Chris Evans. Pour être honnête, il n’y a rien de spécial sur cette vidéo, simplement de la gratitude et des gens qui s’embrassent (Ah le bon vieux temps quand on pouvait encore faire des accolades sans risquer sa vie…).

« Ceci provient du dernier jour de Chris Evans jouant Captain America, » lit-on sur le tweet. « Plein d’amour et de respect. Quel parcours fantastique. »

This is from @ChrisEvans’s last day of playing Captain America, ever. Much love and respect to you sir. What an amazing run. #AvengersAssemble pic.twitter.com/LreTlM2JrZ — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020

Toujours via les frères Russo, on apprend que les choses auraient pu être différentes pour Captain America et les Pierres de l’infini dans le film. La Pierre de l’Ame a longtemps été un mystère et avant qu’on ne la découvre dans le film sur Vormir, les frères Russo avant dans l’intention de faire de Captain America lui-même, la pierre.

Early on in development talks we considered making Cap the soul stone… But that idea fell away rather quickly. #AvengersAssemble https://t.co/admPgFOM3c — Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 28, 2020

L’idée a été rapidement abandonnée parce que c’était une notion confuse, mais elle a été considérée. Mais quand on y pense, ce changement a coûté la vie à un autre personnage, Natasha Romanoff, alias Black Widow.

