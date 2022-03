Oscars 2022 : L’Académie condamne son geste; Will Smith présente ses excuses à Chris Rock

Will Smith présente ses excuses à Chris Rock pour l’avoir giflé alors que l’Académie des Oscars condamne son geste.

Après la claque dont tout le monde parle, Will Smith a présenté ses excuses à Chris Rock, chose qu’il n’avait pas faite durant son discours après avoir reçu son Oscar dimanche soir. Souvenez-vous, Will Smith a giflé Chris Rock sur la scène des Oscars après une blague de l’humoriste sur la tête rasée de Jada Pinkett Smith qui souffre d’alopécie, une maladie auto-immune qui fait perdre les cheveux.

« La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice », a écrit Smith, dans un communiqué publié sur son compte Instagram lundi après-midi. « Mon comportement hier soir aux Oscars était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j’ai réagi émotionnellement. »

Moins d’une heure après l’altercation, Smith a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance en tant que Richard Williams, le père des superstars du tennis Venus et Serena Williams, dans La Méthode Williams. Lors de son discours d’acceptation, Smith s’est excusé auprès de l’Académie et a tenté d’expliquer ses actions en disant : « L’amour vous fait faire des choses folles », mais il n’a pas mentionné Rock par son nom.

Cependant, dans son post de lundi, Smith a écrit : « Je voudrais m’excuser publiquement auprès de toi, Chris. J’ai dépassé les bornes et j’avais tort. Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse. »

Il a ensuite présenté ses excuses à l’Académie et aux producteurs de l’émission, aux participants, aux téléspectateurs du monde entier, à la famille Williams et à sa « famille King Richard ». Smith a conclu en disant : « Je regrette profondément que mon comportement ait entaché ce qui a été un voyage par ailleurs magnifique pour nous tous. J’ai encore du travail à faire sur moi-même. »

L’Académie a déclaré dans un communiqué lundi matin qu’elle condamnait le comportement de Smith et avait lancé un examen de l’incident qui explorerait « d’autres actions et conséquences ». Selon Deadline, l’Académie envisageait sérieusement de retirer Smith de la cérémonie après avoir frappé Rock. Il aurait aussi été peut-être question de lui retirer son prix mais ce ne sera certainement pas le cas. Il devrait tout de même avec des sanctions.

Selon la police de Los Angeles, Chris Rock a refusé de porter plainte contre Smith. L’humoriste n’a pas encore abordé l’incident publiquement.

Source : EW, Deadline / Crédit ©ABC