Les Gardiens de la Galaxie : Kevin Bacon dans le Holiday Special ?

Une nouvelle rumeur annonce une apparition de Kevin Bacon dans le spécial Fêtes des Gardiens de la Galaxie sur Disney+.

Les Gardiens de la Galaxie vont-ils enfin rencontrer le plus grand héros de la Terre ? Selon la rumeur, Kevin Bacon sera présent dans le film spécial des Fêtes autour des Gardiens de la Galaxie en préparation pour Disney+.

Tout en partageant ses observations sur ce qui semblait être des reshoots du Holiday Special pendant le tournage des Gardiens de la Galaxie 3, l’utilisateur de Reddit u/CassandraOracle a écrit : « Le mot sur le plateau était que Kevin Bacon est dans la scène. » Bien que la personne n’ait pas été en mesure de confirmer dans quel projet des Gardiens Bacon serait impliqué, ses autres observations sur les décorations de Noël rétro et l’insigne de l’équipe de tournage indiquant « Hot Christmas » semblent suggérer que l’acteur fera une apparition dans le Holiday Special lors de sa sortie plus tard cette année.

Bacon a précédemment réagi à la mention de son nom en tant que l’un des plus grands héros de la Terre par Star-Lord (Chris Pratt) dans le premier film Les Gardiens de la Galaxie. « Quand j’ai vu Les Gardiens de la Galaxie, je suis allé le voir sans savoir qu’on parlait de moi », a déclaré Bacon l’année dernière. « C’était un après-midi à New York, j’étais sur la 67e rue et j’y suis allé seul, comme je le fais souvent … Je me suis dit : « Oh bordel ! Ils parlent de moi ! » Lorsqu’on lui a demandé s’il ferait une apparition dans Les Gardiens de la Galaxie 3, Bacon a alors répondu: « Écoutez, j’adore l’idée. J’aimerais en faire partie. »

Evidemment, il n’est pas confirmé s’il sera bien présent dans l’un des deux projets Gardiens de la Galaxie, mais ce serait certainement amusant dans le voir.

Alors que les détails du Holiday Special sont gardés secrets sagement sous le sapin de Noël, Gunn a promis que le film apporterait plusieurs nouveaux personnages dans l’univers cinématographique Marvel, en écrivant : « Plus d’un grand nouveau personnage MCU sera introduit. »

Gunn a exprimé son enthousiasme pour le projet de Disney+, le réalisateur allant même jusqu’à le qualifier de son meilleur travail à ce jour. « Le spécial Fêtes est la meilleure chose que j’ai jamais faite dans ma vie », a déclaré Gunn. « C’est totalement ridicule, et chaque jour, nous ne pouvons pas croire que nous le faisons. Nous l’aimons tous complètement. C’est différent de tout ce qui a été vu auparavant. J’ai hâte que les gens le voient. »

Ce spécial Gardiens de la Galaxie arrivera à la fin de l’année sur Disney+.

Source : Reddit / Crédit ©DR/Marvel