9-1-1 saison 5 : Un épisode émotionnel centré sur Maddie (Spoilers et promo)

Le dernier épisode en date de 9-1-1 a offert une heure entièrement consacrée à Maddie. Les téléspectateurs de la série ont enfin découvert ce qui s’est passé avec elle depuis qu’elle a décidé de partir après avoir presque noyer sa fille Jee-Yun. L’épisode fut une exploration approfondie des luttes post-partum de Maddie, une chose qui a touché son interprète Jennifer Love Hewitt de très près.

« Quand nous avons commencé à faire le scénario de la grossesse de Maddie, je n’étais pas enceinte, mais très rapidement dans ce scénario, j’ai découvert que je l’étais » , a-t-elle déclaré à TVLine. « Alors j’étais enceinte pendant qu’elle était enceinte. Et avec le timing de tout ça, j’ai aussi fini par être en quelque sorte sur mon propre voyage post-partum alors que je filmais ses épisodes post-partum. C’était un moment très intéressant pour elle et moi. Ça m’a beaucoup aidé. »

Elle ajoute : « Mon post-partum a été en quelque sorte précipité parce que je devais tout donner à Maddie. [Jouer ce personnage] m’a donné un endroit pour mettre toutes mes émotions. Cela m’a donc aidé, dans la vraie vie, à passer à travers probablement beaucoup plus rapidement que je ne l’aurais fait. J’étais très reconnaissante pour cela. »

Un problème qui touche du monde

Hewitt se confie sur son expérience après la naissance de son enfant et comment son entourage était important : « Je viens littéralement de passer par là, j’ai eu [une dépression] post-partum. Heureusement, j’avais des gens autour de moi pour prêter attention et me dire que je ne ressemblais plus à moi-même ou que je me débattais peut-être plus que je ne m’autorisais à vocaliser. »

Elle espère pouvoir aider quiconque soufre du même syndrome : « Je suis tellement reconnaissante de jouer cette histoire pour les personnes [qui traversent la même chose]. J’espère qu’elles se sentiront vues et entendues et qu’elles pourront aider les personnes qui pourraient avoir des difficultés et avoir l’impression de ne rien pouvoir dire. J’espère que cela aidera quelqu’un. »

L’épisode de cette semaine nous a ramenés à plusieurs moments déjà vu dans la série mais cette fois-ci de son point de vu : quand Maddie a laissé Jee-Yun glisser sous l’eau du bain, quand elle a laissé le bébé à la caserne des pompiers et au moment où elle a enregistré ce message déchirant pour Chimney. Il nous a ensuite montré un moment que nous n’avions pas vu auparavant – la tentative de suicide de Maddie quand elle a voulu se noyer dans l’océan. Mais elle s’est sortie de là, elle est retournée à l’hôpital de Boston où elle travaillait comme infirmière pour s’enregistrer en tant que patiente.

Au-delà de sa dépression, Maddie a reçu un diagnostic de thyroïdite post-partum, une maladie traitable dans laquelle la thyroïde d’une personne s’enflamme après l’accouchement. Après tant d’incertitudes, elle a été soulagée de savoir à quoi elle avait réellement affaire et a commencé à se sentir mieux.

Chimney déterminé à la retrouver

En parallèle, l’épisode a également relaté la recherche par Chimney de la mère de son enfant. En attendant de la retrouver, Chimney était l’ambulancier bénévole et au moment d’une intervention, il croise finalement Maddie par hasard. Il venait en aide à une femme avec qui Maddie s’est liée d’amitié et qui avait trop bu le jour de la Saint-Patrick. Ce n’était pas comme ça que le couple voulait se retrouver face à face après tant de temps, mais la vie n’est pas parfaite.

Au cours d’une conversation extrêmement émouvante, Maddie a expliqué à Chimney comment elle allait et chimney s’est excusé d’avoir ignoré les signes avant-coureurs et d’avoir cru qu’elle allait bien juste parce qu’il voulait qu’elle aille bien. Ils ont convenu qu’ils avaient tous les deux passé trop de temps à fuir la vérité et qu’ils devaient commencer à être honnêtes sur ce qu’ils ressentaient et ce qu’ils voulaient.

Maddie a décidé de rentrer avec Chimney et leur fille à Los Angeles mais ce ne sera pas facile, elle devra « se réapproprier la vie qu’elle a laissé derrière elle tout en apportant de nouvelles choses avec elle : « À partir du moment où elle est capable de dire, « Je suis prête à redevenir maman et je peux le faire », elle va redevenir une maman à part entière. C’est pour le reste de la saison. Il n’y a plus de moments bizarres ou incertains avec ce bébé. Elle est simplement heureuse d’être à nouveau maman et se sent confiante et satisfaite de sa capacité à le faire. »

La semaine prochaine

La semaine prochaine, on revient à un épisode plus classique. Athena enquête sur un vol dans une station-service qui prend une tournure inattendue lorsque la victime potentielle renverse les rôles de son agresseur. Pendant ce temps, Bobby et le 126 se précipitent pour sauver un plongeur novice qui panique dans une cage à requins et un gardien de maison est terrifié par les araignées.

Ailleurs, Eddie atteint son point de rupture, Chimney retourne au 118 et Maddie partage quelques nouvelles avec Buck, qui se rend compte qu’il doit être franc avec Taylor

