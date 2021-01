Titans saison 3 : La série trouve son troisième Robin, Tim Drake

Titans accueille Jay Lycurgo dans le rôle de Tim Drake, le nouveau Robin.

Titans a trouvé son nouveau Robin. Alors que Jason Todd (Curran Walters) a décidé de se la jouer solo et de prendre sa revanche sur ses anciens camarades, Tim Drake prendra la place du nouveau Robin. Il sera joué par Jay Lycurgo (I May Destroy You).

Dans les DC Comics, Tim Drake est connu comme étant le troisième Robin de Batman, reprenant le poste après la mort de Jason Todd. Pour le moment, on ne sait pas si Tim reprendra le rôle de Robin dans la saison 3, car la description officielle du personnage n’en fait aucune mention.

Selon la description, Tim Drake est « un gamin débrouillard qui a réussi à grandir dans les rues les plus difficiles sans perdre sa croyance indélébile en l’héroïsme. Son attitude décontractée est soutenue par un esprit de génie, un détective naturel avec une perception du détail bien au-delà de son âge. »

A la fin de la saison 2, Dick Grayson (Brenton Thwaites), le Robin original, se transforme en Nightwing et comme mentionné plus haut, Jason Todd abandonnera le nom de Robin (et son équipe) et deviendra le vengeur Red Hood dans la saison 3 qui verra les personnages quitté San Francisco pour revenir à Gotham.

On notera que Jay Lycurgo a aussi un rôle dans le film Batman de Matt Reeves, mais on ne sait pas si c’est lié à Titans ou non. Techniquement, le film de Reeves est censé être dans son propre univers, il n’est pas certain que ça se passe sur la même Terre que Titans.

La saison 3 de Titans est actuellement en production..

Source : EW / Crédit ©DR/DC