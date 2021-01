Sandman : Tom Sturridge, Gwendoline Christie et d’autres au casting de l’adaptation

Netflix dévoile le casting de l’adaptation en série de Sandman de Neil Gaiman, avec entre autres Tom Sturridge et Gwendoline Christie.

Cette semaine, Netflix a dévoilé le casting de Sandman, l’adaptation en série de l’oeuvre de Neil Gaiman, attendue depuis très longtemps par ses fans. Les noms des acteurs principaux ont enfin officiellement été annoncés.

Sandman contient 75 éditions qui sont parues entre 1989 à 1996 et était centré sur un seigneur noir nommé Morphée, qui habite le royaume de la conscience aux côtés des Éternels, des concepts de la conscience humaine et animale, incarnations anthropomorphiques du Destin, de la Mort, du Rêve, de la Destruction, du Désespoir, du Désir et du Délire.

Tom Sturridge, incarnera Dream aussi connu sous le nom de Morphée dans les comics. Il s’agit du personnage principal qui est incarnation vivante du rêve. L’un des personnes les plus importants est celui de Lucifer qui sera incarné par Gwendoline Christie (Games of Thrones).

Christie n’est pas la seule ancienne de Game of Thrones puisque le personnage de Roderick Burgess sera joué par Charles Dance. Lucienne (version féminine du libraire des comics) sera jouée par Vivienne Acheampong.

Côté biblique, les rôles d’Abel et Cain seront respectivement joués par Asim Chaudhry et Sanjeev Bhaskar tandis que celui du Corinthien sera incarné par Boyd Holbrook (Narcos).

Un autre rôle important, celui de la Mort (Death), la sœur de Dream, n’a pas encore été révélé.

Neil Gaiman est à la fois scénariste et producteur exécutif sur The Sandman.

