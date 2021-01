Game of Thrones : L’actrice originale de Daenerys s’exprime pour la première fois

Tamzin Merchant, l’actrice qui a joué Daenerys Targaryn dans le pilote jamais diffusé de Game of Thrones, s’exprime pour la première fois.

Avant Emilia Clarke, il y avait Tamzin Merchant. L’actrice, connue pour ses rôles dans les séries The Tudors et Salem et qui est actuellement dans Carnival Row, était celle qui avait à l’origine été castée pour incarner Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Mais comme cela est très fréquent das le monde des séries télé, elle a été remplacée.

Le pilote original de Game of Thrones qui a été tourné en 2009 a été complètement abandonné avant que la série change. Ce premier épisode a été presque entièrement refilmé en raison de nombreux problèmes, et plusieurs rôles et membres d’équipe ont été remplacés en cours de route. Un de ces changements fut l’actrice qui a joué la Mère des Dragons.

Tamzin Merchant ne s’est pratiquement jamais exprimée sur cette expérience mais récemment, elle s’est confiée à Entertainment Weekly. « Le tournage de ce pilote a été une très bonne leçon », a déclaré Merchant, actuellement en promo pour le livre The Harmakers qu’elle a écrit.

« C’était une affirmation d’écouter mes instincts et de les suivre, parce que j’ai essayé de me retirer de cette situation et, pendant le processus de contrat, je me suis retirée. Des personnes persuasives m’ont poussée à le faire. Ensuite, je me suis retrouvée nue et effrayée au Maroc avec un cheval qui était clairement beaucoup plus excité d’être là que moi. »

Merchant fait référence à la nuit de noces de Daenerys dans le pilote, qui comprenait de la nudité lorsque la princesse Targaryen exilée a été revendiquée par son mari brutal, Khal Drogo (Jason Momoa). Un plan de la scène d’amour filmée avec Merchant, a été interrompu par le cheval qui avait une érection.

Clairement, Merchant n’était pas très enthousiaste à l’idée d’incarner ce personnage et elle dit avoir fait confiance à son instinct : « C’était une leçon que si mes tripes me disent qu’une histoire n’est pas quelque chose que j’ai hâte de raconter, alors je ne devrais pas essayer d’être enthousiaste juste parce que d’autres me disent que je devrais l’être», a-t-elle poursuivi. .

Elle ajouté : « Je n’ai eu aucune formation en tant qu’actrice, je n’ai que mon instinct. Et ce qui m’excite et ce qui me motive, c’est une histoire fascinante et un personnage convaincant. Donc pour moi, Game of Thrones n’a jamais été ça. Je pense que cela en dit beaucoup sur Emilia Clarke pour avoir rendu ce rôle emblématique – elle était évidemment contente de raconter cette histoire, et elle était épique et excellente. Mais pour moi, ce n’était pas dans mon cœur de la raconter. »

En fin de compte, Merchant n’était pas le bon choix pour le rôle, elle le sentait et la production l’a aussi ressentie : « Il y avait une partie de casting que nous devions repenser, [un rôle] qui a été compromis. Nous savions tous que le voyage de Daenerys était crucial. Ses scènes avec Jason n’ont tout simplement pas fonctionné, » a déclaré Michael Lonmbardo, le patron de HBO dans le livre Fire Cannot Kill a Dragon.

Alors que le co-producteur exécutif Bryan Cogman a ajouté : « Je pensais que Tamzin avait fait du très bon travail. Il est difficile de dire pourquoi les choses n’ont pas fonctionné. En fin de compte, il est évident qu’Emilia Clarke était née pour jouer ce rôle. »

Tamzin n’a aucun regret de ne pas avoir joué ce personnage rendu emblématique par Emilia Clarke. Elle a pu se tracer un chemin sans Game of Thrones : « Si j’étais très riche et célèbre, je n’aurais pas le temps de faire tout ce que mon âme a besoin de faire. M’exprimer de manière créative est un besoin plus important que toute quantité de richesses que j’aurais pu en tirer. »

Elle conclue en disant : « Si je l’avais fait, je pense que ça m’aurait distraite – mais c’est juste moi et personne d’autre; je pense qu’Emilia Clarke est incroyable. Je ne serais tout simplement pas la créatrice que je suis aujourd’hui. Je suis profondément reconnaissante d’avoir revendiqué mon propre chemin pour le sculpter moi-même. »

