Last of Us : Le créateur du jeu promet l’adaptation la plus authentique

Le créateur de The Last of Us promet que la série télévisée sera la « meilleure et la plus authentique » adaptation de jeu vidéo.

L’équipe derrière The Last of Us, la série HBO basée sur le jeu vidéo, est confiante dans son succès avant même son lancement. Après avoir écrit le jeu vidéo original, Neil Druckmann a collaboré avec le créateur de Chernobyl, Craig Mazin, pour développer une adaptation de série télévisée pour HBO. La série présente une intrigue similaire avec Pedro Pascal et Bella Ramsey incarnant respectivement Joel et Ellie, une paire de survivants dans ce monde post-apocalyptique.

Dans une nouvelle interview avec le New Yorker, Druckmann et Mazin ont parlé de la mise en place de la série. Pour sa part, Druckmann dit qu’il a bataillé contre les dirigeants de Screen Gems au sujet d’une adaptation cinématographique prévue qui allait être réalisée pour le studio.

Lorsque des différends créatifs ont tué ce projet, Druckmann a poursuivi l’adaptation de la série télévisée avec Mazin, développant une adaptation très fidèle à son matériel source. Il est tellement satisfait de la façon dont cela se passe qu’il a déjà le sentiment que c’est la meilleure adaptation de jeu vidéo de tous les temps.

« Ce sera la meilleure et la plus authentique adaptation de jeu [vidéo] », a déclaré Druckmann.

Mazin est d’accord dans une certaine mesure, ajoutant : « Ce n’est pas la barre la plus haute du monde. J’ai triché, j’ai juste pris celui avec la meilleure histoire. Par exemple, j’adore Assassin’s Creed. Mais quand ils ont annoncé qu’ils allaient en faire un film je me suis demandé comment ! Parce que la joie est le gameplay. L’histoire est impénétrable. »

Le casting est aussi composé de Merle Dandridge (Station 19), qui reprendra son rôle qu’elle double dans les jeux en tant que Marlene, chef des Fireflies, un groupe de résistance contre la militarisation du régime actuel.

Jeffrey Pierce, qui a doublé le frère cadet de Joel, Tommy dans les jeux vidéo, rejoint la série en tant que personnage nommé Perry, qui apparaît nouvellement créé pour la série. Gabriel Luna (Terminator Dark Fate) jouera désormais Tommy en live-action pour la série.

Parmi les autres personnages des jeux, citons Nico Parker (Dumbo) dans le rôle de Sarah, la fille de Joe, Murray Bartlett (White Lotus) dans le rôle de Frank, Anna Torv (Fringe) dans le rôle de Tess ou encore Storm Reid (Euphoria) dans le rôle de Riley. Melanie Lynskey (Yellowjackets) est également au casting de la série

The Last of Us sera diffusée dès le 15 janvier 2023 sur HBO et en US+24 sur OCS.

Source : NYT / Crédit ©HBO