Thor Love and Thunder : Easter Egg dans Spider-Man No Way Home et lien avec Moon Knight ?

Un easter egg de Thor Love and Thunder se trouve dans Spider-Man No Way Home et la série Moon Knight pourrait être liée au Dieu du Tonnerre.

L’univers cinématique de Marvel ne cesse de prendre de l’ampleur entre les films et les séries qui sont de plus en plus connectés les uns aux autres. Les crossovers et les références entre eux sont de plus en plus fréquents et il semble que Spider-Man No Way Home ait laissé un petit indice sur Thor Love and Thunder.

u/KingEuronIIIGreyjoy, un utilisateur de Reddit à l’œil de lynx, a repéré un easter egg durant l’une des nombreuses interventions du Daily Bugle à l’écran. Sur l’un des bandeaux d’information, on peut lire qu’il y a actuellement « des problèmes politiques à New Asgard alors que Z… » puis la phrase s’arrête là.

Comme le souligne le fan, non seulement New Asgard se connecte directement à la franchise Thor, mais cela pourrait potentiellement être lié aux événements de Love and Thunder. Il y a quelques mois, Russell Crowe a accidentellement révélé qu’il incarnait le dieu grec Zeus dans le film, suggérant potentiellement qu’une sorte de guerre divine se prépare entre les différents panthéons de l’histoire.

Nous savons que Christian Bale apparaîtra également dans le film en tant que Gorr le Boucher des Dieux, un méchant de Thor très populaire connu pour avoir assassiné les dieux de la plupart des religions pendant son séjour dans l’univers Marvel.

Étant donné que le téléscripteur se coupe juste au moment où le « Z » commence, la théorie est que Zeus – et potentiellement d’autres dieux, d’ailleurs – ont en quelque sorte trouvé leur chemin vers New Asgard. Sans oublier que le dernier synopsis pour Moon Knight dit que la série présentera une « guerre des Dieux ». Avec la série qui plongera dans la mythologie égyptienne, elle fera peut-être le lien avec d’autres Dieux.

Voici le synopsis de Moon Knight : « Une nouvelle série d’action-aventure globe-trotter mettant en vedette un justicier complexe qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Les multiples identités qui l’habitent se retrouvent plongées dans une guerre meurtrière des dieux sur fond de l’Égypte moderne et ancienne. »

Moon Knight n’a pas encore fixé de date de sortie tandis que Thor: Love and Thunder sortira en salles le 13 juillet 2022.

