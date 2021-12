Dune 2 : Javier Bardem aura un rôle plus important dans la suite

Javier Bardem aura un rôle bien plus important dans la suite de Dune.

La première partie de l’adaptation de Dune du réalisateur Denis Villeneuve présente plusieurs acteurs de premier plan (comme Zendaya) dans des rôles étonnamment mineurs, mais heureusement, Dune 2 les verra enfin briller, y compris le très talentueux lauréat d’un Oscar Javier Bardem.

S’adressant à Vanity Fair, Bardem révèle qu’il savait que son rôle dans Dune représenterait très peu de temps d’écran, mais pensait que tout rôle valait la peine de travailler avec Denis Villeneuve.

« Denis Villeneuve m’a appelé et m’a dit : « Je veux m’asseoir avec toi », et quand Denis Villeneuve veut s’asseoir avec toi, tu vas le voir et tu t’assois, et tu écoutes. Et il a dit : « J’ai un petit rôle, s’il y a une deuxième partie, le rôle sera plus grand [dans Dune 2]. Et j’aimerais que tu le fasses si tu veux. » Et j’ai dit : « Bien sûr que je le veux. Je me fiche qu’il y ait un deuxième film ou pas. Je me fiche de la taille du rôle. J’aime ce que tu fais en tant que réalisateur. » Et puis ça arrive, comme ça arrive généralement, vraiment, que ces grands réalisateurs soient aussi des gens formidables. »

Heureusement, Villeneuve a informé Bardem à l’époque que, si Dune 2 obtenait le feu vert, il aurait un rôle beaucoup plus important à jouer. Bardem joue de Stilgar, le chef de la tribu Fremen à Sietch Tabr. Dune 2, devrait explorer davantage les subtilités des Fremen et de la planète Arrakis, il est logique que Bardem soit sous les projecteurs pour la prochain suite.

Ce sera également le cas de Zendaya (Chani) qui devrait être au centre de l’histoire et aura un temps d’écran bien plus important que les 7 minutes du premier film. « J’ai hâte de tourner la deuxième partie de Dune pour réunir [Timothée Chalamet et Zendaya]», a révélé Denis Villeneuve. « Sachant que dans le prochain chapitre, Zendaya sera la protagoniste de l’histoire. »

Dune 2 a officiellement été annoncé, le film sera dans les salles en octobre 2023.

Source : Vanity Fair / Crédit ©Warner Bros