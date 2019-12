Star Wars L’Ascension de Skywalker : Palpatine était mort pour George Lucas

George Lucas a dit à Ian McDiarmid que l’Empereur Palpatine était mort après Star Wars Le Retour du Jedi.

Quand il a été annoncé que l’Empereur Palpatine serait de retour dans Star Wars L’Ascension de Skywalker, les fans ont été pris par surprise puisqu’il le pensait mort. Évidemment, il est revenu dans l’univers étendu mais ils ne s’attendaient pas à le voir à nouveau dans la saga principale.

Et apparemment, les fans ne sont pas les seuls à avoir été pris de court par l’annonce de son retour. Ian McDiarmid qui joue le personnage, a été tout aussi surpris puisque pour lui”, il était vraiment mort après Le Retour du Jedi.

“Je pensais que j’étais mort !”, a déclaré McDiarmid à Digital Spy dans une récente interview. “Je pensais qu’il était mort. Parce que quand nous avons fait le Retour du Jedi, et que j’ai été jeté dans cette chute vers l’enfer galactique, il était mort. Et j’ai dit : «Oh, il revient ?» Et [George Lucas] a dit: «Non, il est mort.» Alors j’ai accepté ça.”

Il ajoute : “Mais ensuite, bien sûr, je ne savais pas que j’allais faire les préquels, donc dans un sens, il n’était pas mort, parce que nous sommes retournés le voir quand il était un jeune homme. Mais j’ai été totalement surpris par cela.”

J.J. Abrams a décidé de faire revenir le personnage avec un twist qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais s’il l’a fait revenir c’est parce qu’il ne concevait pas la fin de la saga sans ce méchant qui a marqué les trilogies précédentes.

Star Wars L’Ascension de Skywalker est actuellement en salles.

Source : Digital Spy / Crédit ©Lucasfilm