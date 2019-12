Doctor Who saison 12 : Un thème commun lie les épisodes

Le showrunner Chris Chibnall invite les fans à découvrir le thème de la saison 12 de Doctor Who.

Dans quelques jours, la série Doctor Who sera de retour sur la BBC. Plus d’un an après la fin de la saison précédente, les fans retrouveront Jodie Whittaker et ses amis de retour dans le TARDIS pour le nouvel an.

Chris Chibnall, le Showrunner de la série, a teasé qu’il a un thème commun qui lie chaque épisode cette saison. Cependant, il ne dit pas ce que c’est et préfère inviter les téléspectateurs à le découvrir par eux-mêmes.

“Je ne veux pas vraiment parler concrètement du thème avant la fin de la saison”, a déclaré Chibnall. “Vous voulez voir le public le comprendre par lui-même, cela fait partie de l’expérience de visionnage, comment cela évolue.”

Il ajoute : “Je pense qu’il était assez clair que le grand thème de la saison précédente était la famille: différentes versions de la famille et différentes idées de famille. Il y a un thème principal différent cette année, mais je ne vais pas en parler au début. Les gens pourront comprendre de quoi il s’agit. C’est assez clair à la fin.”

Il faudra donc être patient pour tenter de découvrir ce thème pour la saison 12 de Doctor Who.

La série revient le 1er janvier sur la BBC.

Source : RadioTimes / Crédit ©BBC