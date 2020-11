The Mandalorian saison 2 : Connexion à Bruce Lee dans le chapitre 13

L’épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian contient une connexion à Bruce Lee.

L’épisode de cette semaine de The Mandalorian, intitulé « The Jedi », a ravi les fans de l’univers Star Wars. Non seulement il a enfin dévoilé Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano à travers une superbe scène d’introduction, mais il a aussi préparé le terrain pour les futurs débuts en live-action de plus de personnages animés de Star Wars.

L’épisode a aussi dévoilé le vrai nom de l’Enfant (bien que les fans s’en tiendront probablement à l’appeler Bébé Yoda), ainsi que son histoire lorsque que la Jedi interagit avec lui par télépathie.

Mais l’épisode a également introduit un nouveau personnage – Morgan Elsbeth, la magistrate impitoyable de la ville de Calodan sur la planète Corvus, qui n’est pas seulement connectée au passé d’Ahsoka mais aussi au légendaire Bruce Lee.

Dans l’épisode, voyant la capacité d’Ahsoka à battre facilement des dizaines de ses gardes armés, Morgan tente d’enrôler Mando comme tueur à gages pour mettre fin à Ahsoka mais il conclut un accord avec elle et libère la ville.

Eventuellement, Ahsoka et Morgan se retrouvent face à face dans un combat magistral. Et le moins qu’on puisse dire, c’est même si Morgan fini par perdre, elle a des capacités d’arts martiaux impressionnantes.

Certains auront peut-être reconnu Diana Lee Inosanto dans le rôle de Morgan, une cascadeuse spécialiste en arts martiaux qui se trouve être la fille de la légende des arts martiaux Dan Inosanto et Sue Inosanto. Son père est surtout connu comme le partenaire d’entraînement de Bruce Lee, à qui il a également enseigné l’art de manier le nunchaku. Et Diana Lee Inosanto se trouve également être la filleule de Bruce Lee.

Diana Lee Inosanto a travaillé en tant qu’entraineur, doublure ou cascadeuse dans Alita Battle Angel, Spy, Fast and Furious Tokyo Drift, Wild Wide West ou encore des séries comme Lucifer, Banshee, Star Trek Enterprise ou encore Buffy Contre les Vampires.

Autre détail amusant, l’épisode est sorti le jour de l’anniversaire de Bruce Lee, il aurait eu 80 ans ce 27 novembre.

