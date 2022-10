Marvel : Kevin Feige explique la Phase 4 du MCU

Avec la sortie de Black Panther Wakanda Forever, Kevin Feige explique la Phase 4 du MCU.

Depuis Iron Man en 2008, Marvel Studios a présenté ses personnages par phases. La phase 1 de l’univers cinématographique Marvel a réuni les héros les plus puissants de la Terre dont Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans) et Thor (Chris Hemsworth), culminant dans The Avengers. Après trois autres phases et 30 films au total, la franchise en constante expansion est devenue un multivers tentaculaire.

Post-Avengers : Endgame et la fin de la saga Infinity, le MCU accueille une nouvelle génération de héros : Black Widow (Florence Pugh). Shang-Chi (Simu Liu). Chevalier de la Lune (Oscar Isaac). Miss Marvel (Iman Vellani). She-Hulk (Tatiana Maslany). Et bientôt, la nouvelle Black Panther, Riri Williams/Ironheart (Dominique Thorne) et Namor (Tenoch Huerta).

La phase 4 du MCU se termine en novembre avec Black Panther: Wakanda Forever (en salles le 9 novembre) et le Spécial Fêtes des Gardiens de la Galaxie (25 novembre sur Disney+). Mais la saga multivers – couvrant les phases 4, 5 et 6 – n’a pas encore exploité les profondeurs du canon de Marvel Comics, qui comprend des poids lourds tels que Les Quatre Fantastiques, Doctor Doom et les X-Men.

« La raison pour laquelle [Black Panther: Wakanda Forever] ancre la phase 4 – et le spécial des Gardiens de la Galaxie – c’est parce que les phases sont toutes des introductions. Et [dans] la phase 4, pensez à tous les personnages que nous avons rencontrés », a déclaré le chef de Marvel Studios. Kevin Feige à Marvel.com lors de l’avant-première mondiale de Black Panther 2.

« Et maintenant, finalement, à la fin de la phase 4, en la regardant par phases, nous rencontrons un tout nouveau royaume et un personnage qui est le fondement même de ce que nous faisons chez Marvel. »

Pour rappel, voici toutes les séries et tous les films qui font partie de la Phase 4 du MCU, dans l’ordre de sortie :

• WandaVision

• The Falcon and the Winter Soldier

• Loki

• Black Widow

• Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

• What If…?

• Eternals

• Hawkeye

• Spider-Man: No Way Home

• Moon Knight

• Doctor Strange in the Multiverse of Madness

• Ms. Marvel

• Thor: Love and Thunder

• I Am Groot

• She-Hulk

• Werewolf by Night

• Black Panther Wakanda Forever

• Gardiens de la Galaxie Holiday Special

Source : ComicBook / Crédit ©Marvel