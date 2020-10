We Are Who We Are : La série de Luca Guadagnino sur StarzPlay

StarzPlay annonce l’acquisition de 3 séries dont We Are Who We Are de Luca Guadagnino, le réalisateur de Call Me By Your Name.

La série We Are Who We Are de HBO a enfin un diffuseur en France. Alors qu’on s’attendait à ce que OCS soit le diffuseur français, ce ne sera pas le cas pour la série de Luca Guadagnino. C’est le service de streaming premium StarzPlay qui obtient les droits et qui diffusera la série en France.

We Are Who We Are provient du cinéaste acclamé de Call Me By Your Name, Luca Guadagnino, qui a réalisé tous les épisodes. La série raconte l’histoire de deux adolescents américains qui vivent sur une base militaire américaine en Italie et explore l’amitié, le premier amour, l’identité. We Are Who We Are plonge le public dans toute l’exaltation et l’angoisse d’être un adolescent – une histoire qui pourrait se produire n’importe où dans le monde, mais dans le cas présent, se déroule dans cette petite portion d’Amérique en Italie.

Le casting comprend Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II, Kid Cudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier et Sebastiano Pigazzi.

La plateforme a également finalisé un accord pour la diffusion du thriller No Man’s Land qui plonge au coeur de la guerre civile en Syrie à travers les yeux d’Antoine, un jeune Français, à la recherche de sa soeur, présumée morte. Tout en élucidant le mystère, pièce par pièce, Antoine finit par rejoindre une unité de combattantes kurdes, femmes impitoyables, et plus grand cauchemar de l’Etat islamique, ainsi que le groupe hétéroclite d’idéalistes internationaux qui sont venus pour les aider.

Et pour finir, le drame The Attaché qui raconte l’histoire passionnante de Avshalom, un Israélien de confession juive et de descendance marocaine, musicien reconnu qui déménage à Paris pour suivre sa femme Annabelle qui devient attachée à l’ambassade d’Israël à Paris. Devenir un immigrant anonyme dans un pays étranger va prendre un nouveau sens lorsque Avshalom arrive le même jour que la plus grande attaque terroriste de l’histoire de France. L’année romantique à l’étranger dont ils ont rêvé se transforme rapidement en cauchemar – une crise conjugale dans la capitale éternelle de la romance, une crise d’immigration au coeur de l’Europe, et une crise de masculinité et de paternité.

Pour le moment, il n’y a pas encore de dates de diffusion pour ces trois séries sur StarzPlay.

Crédit ©HBO