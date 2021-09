The Boys : La série spin-off est officielle avec les showrunners d’Agent Carter

Amazon Prime Video donne le feu vert à la série spin-off de The Boys et annonce ses showrunners.

C’est officielle, la série spin-off de The Boys verra bien le jour sur Amazon Prime Video. Le streamer vient de donner le feu vert pour la nouvelle série qui suivra un groupe de jeunes super-héros en herbe. Michele Fazekas et Tara Butters ont été engagées pour servir de showrunners et de productrices exécutives sur la série, qui a déjà réuni la plupart de ses acteurs principaux en prévision de la commande de la série.

Jaz Sinclair (Les Nouvelles Aventures de Sabrina), Lizze Broadway (Here and Now), Shane Paul McGhie (Deputy), Aimee Carrero (Blindspot), Reina Hardesty (The Flash) et Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters) devraient incarner de jeunes adultes super-héros dans la série qui se déroule dans le seul collège américain exclusivement réservé aux jeunes super-héros, dirigée par Vought International.

Le spin-off sans titre de The Boys est décrit comme une série irrévérencieuse et classée R qui explore la vie des Super-héros hormonaux et compétitifs alors qu’ils mettent leurs limites physiques, sexuelles et morales à l’épreuve, en compétition pour les meilleurs contrats dans les meilleures villes. C’est en partie une série universitaire, en partie Hunger Games, avec tout le cœur, la satire et la candeur de The Boys.

Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson et Michaela Starr sont également producteurs exécutifs de la série dérivée, qui arrivera prochainement en exclusivité sur Prime Video.

Michele Fazekas et Tara Butters ont travaillé sur New York Unité Spéciale. Ensemble, elles ont créé les séries Emergerce, Kevin Can (Probably) Save the World et la série culte Reaper. En plus de ça, elles ont été showrunners des séries Agent Carter et Ressurection.

Elles travaillent aussi actuellement sur Hide, une nouvelle série adaptée de Dr Jekyll et Mr Hide avec David Tennant et Georgia Tennant.

