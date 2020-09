James Bond : Henry Cavill sauterait sur l’occasion de le jouer

Henry Cavill est complètement partant pour jouer le rôle de James Bond et sauterait sur l’occasion si elle se présentait.

Henry Cavill n’a pas 40 ans qu’il a déjà 3 rôles iconiques à son compteur. Il est actuellement le Superman en place sur grand écran, il joue le personnage emblématique de la franchise The Witcher et il a récemment endossé le rôle de Sherlock Holmes dans le film Enola Holmes.

Mais l’acteur britannique n’a pas encore fini. Cavill est un favori parmi les fans de James Bond pour reprendre le rôle de l’espion emblématique après la retraite de Daniel Craig. Dans une interview avec GQ, Cavill a confirmé qu’il serait vraiment très heureux de décrocher le rôle.

« Si Barbara [la productrice Barbara Broccoli] et Mike [le coproducteur Michael G. Wilson] étaient intéressés par ça, je sauterais absolument sur l’occasion. À ce stade, tout est en l’air. Nous allons voir ce qui se passe. Mais oui, j’adorerais jouer à Bond, ce serait très, très excitant, » confie l’acteur.

James Bond est un rôle que Cavill a déjà tenté de décrocher. A l’époque de Casino Royal, il a passé l’audition mais il était trop jeune pour le personnage. Mais il faut noter que c’est un rôle très prenant et que Cavill ne sera peut-être pas disponible à cause de Superman qu’il devrait continuer de jouer et de la série The Witcher.

Pour le moment, on ne sait pas qui succédera à Daniel Craig puisque les studios sur concentre sur la sortie de Mourir Peut Attendre qui sera le dernier volet de l’acteur. Le film a déjà été repoussé plusieurs fois et est prévu pour le mois de novembre.

Source : GQ / Crédit ©DR