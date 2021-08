Black Panther 2 : Premiers aperçus de Martin Freeman et Dominique Thorne (photos tournage)

Martin Freeman et la nouvelle Dominique Thorne qui joue Ironheart ont été vus sur le tournage de Black Panther 2 Wakanda Forever.

Le tournage de Black Panther 2 se déroule actuellement entre Boston et Atlanta. Il semble que pour le moment, les caméras sont à Boston et des nouvelles photos ont été prises sur le tournage où l’on peut voir Martin Freeman qui incarne L’agent Everett K. Ross avec un nouveau look et la nouvelle Dominique Thorne qui joue Riri Williams, alias Ironheart. La jeune actrice y fait ses débuts de super-héroïne avant sa propre série de Disney+.

Martin Freeman (Agent Ross) on the set of BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER. pic.twitter.com/l0GF2DNz3N — Black Panther: Wakanda Forever News (@bpanthernews) August 26, 2021

Here is an updated look at Dominique Throne (Riri Williams) filming scenes on the set of BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER. (via: @CreamOrScream) pic.twitter.com/UHmZmFOIOp — Black Panther: Wakanda Forever News (@bpanthernews) August 26, 2021

Dominique Thorne as Riri Williams is so pic.twitter.com/v8keZqOKfT — XRealm Bishop  (@CreamOrScream) August 27, 2021

Wakanda Forever, la suite de Black Panther, est actuellement en production à Atlanta, avec Ryan Coogler à nouveau derrière la caméra. On sait peu de choses sur le film sans Chadwick Boseman, qui a joué Black Panther/T’Challa avant sa mort en 2020.

Daniel Kaluuya, Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Angela Bassett et Winston Duke sont tous et toutes attendu.e.s de retour pour Wakanda Forever. Michaela Coel (I May Destroy You) a rejoint le film dans un rôle inconnu.

Black Panther : Wakanda Forever devrait sortir en salles le 6 juillet 2022.

Source :.MovieWeb / Crédit © Marvel