Sex and the City : Le revival caste les enfants de Charlotte et Miranda

Les enfants des personnages de Sex and the City ont bien grandi et les fans pourront les découvrir dans le revival And Just Like That. Niall Cunningham (Life in Pieces) a été casté dans le rôle de Brady Hobbs, le fils de Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) et Steve Brady (David Eigenberg).

Miranda et Steve étaient dans une relation compliquée lorsque Brady a été conçu au cours de la saison 4. Joseph Pupo jouait auparavant le personnage, qui était à l’école primaire lorsque Brady a été vu pour la dernière fois dans la franchise dans le film Sex and the City 2 de 2010. Quand nous retrouveront Brady, il aura une petite amie qui sera jouée par Cree Ciccino (Mr. Iglesias).

HBO Max a également annoncé les actrices qui joueront les filles de Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) et Harry Goldenblatt (Evan Handler). Cathy Ang (Voyage Vers la Lune, Ramy) incarnera la fille aînée Lily que couple a adopté de Chine dans le final de la série après avoir lutté contre des problèmes de fertilité.

Leur plus jeune enfant, Rose, qui a été conçue durant le premier film Sex and the City, sera interprétée par Alexa Swinton (Billions). Cette dernière est aussi dans le nouveau film de M. Night Shyamalan, Old.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon seront rejoint par Chris Noth (Mr. Big), David Eigenberg (Steve), Mario Cantone (Anthony), Willie Garson (Stanford) et Evan Handler (Harry) ainsi que les nouveaux visages de Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury, Karen Pittman et Sara Ramirez.

HBO Max n’ait pas encore annoncé de date de première pour le revival, mais il est actuellement en production à New York.

