Better Call Saul : Bob Odenkirk s’est effondré sur le tournage

Bob Odenkirk a été précipité à l’hôpital après s’être effondré sur le tournage de Better Call Saul.

Bob Odenkirk a été transporté d’urgence à l’hôpital mardi après s’être effondré sur le tournage de Better Call Saul. L’acteur et ses collègues tournaient au Nouveau-Mexique lorsque Odenkirk s’est effondré et qu’une ambulance a été appelée. Il reste pour le moment sous suivi médical. C’est TMZ qui a d’abord rapporté la nouvelle.

Better Call Saul filme actuellement sa sixième et dernière saison. La diffusion était à l’origine prévue pour cette année, mais la production a été reportée à cause de la crise sanitaire. On ne sait pas jusqu’où en était la série dans le tournage de ses 13 derniers épisodes, et si l’urgence médicale d’Odenkirk retardera la production.

Ce fut une année chargée pour Odenkirk, qui en plus d’apparaître dans des séries I Think You Should Leave, No Activity et Mom, a fait sa première incursion dans le monde des films d’action sur grand écran dans Nobody. A 58 ans, il s’est entraîné pendant deux ans pour se préparer au film, apprenant les mouvements de boxe, de jujitsu, de karaté et de judo afin de pouvoir exécuter les séquences de combat complexes de la production.

On attend des nouvelles de l’acteur pour s’avoir s’il n’a rien de grave. On lui souhaite un prompt rétablissement.

Better Call Saul est à voir en France sur Netflix.

Source : TMZ / Crédit ©AMC