American Horror Story Double Feature : Les thèmes de la saison 10 enfin révélé ! (teaser)

Un nouveau teaser pour American Horror Story Double Feature révèle enfin les thèmes de la saison 10 coupée en deux parties.

Les monstres marins et les aliens arrivent dans American Horror Story Double Feature. Un teaser dévoilé par FX dévoile enfin quelles créatures feront peur aux personnages de cette nouvelle saison.

On découvre ainsi que les créatures marines feront l’objet de la première moitié de la saison, qui est divisée au milieu en deux histoires distinctes. La partie 1 est sous-titrée Red Tide et présente des monstres pâles d’apparence vampirique venant des profondeurs. Ils ont des dents acérées semblables à celles d’un requin et des épaulettes acérées assorties.

La seconde moitié de la saison passera ensuite de l’eau à la terre ferme avec Death Valley, une histoire qui met en lumière les extraterrestres, dont les téléspectateurs se souviendront qu’ils faisaient partie des menaces de la saison 2. Cette nouvelle histoire sera-t-elle liée à Asylum ?

On peut voir ces deux mondes entrer en collision dans ce teaser avec les créatures qui s’embrassent. Une affiche est aussi disponible.

Au casting Sarah Paulson, Macaulay Culkin, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock et bien d’autres.

American Horror Story Double Feature démarre le 25 aout sur Hulu.

American Horror Story Double Feature – Thèmes