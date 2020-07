Star Trek Discovery saison 3 : Enfin une date de diffusion ! (teaser)

Star Trek Discovery saison 3 s’offre une date de sortie avec un teaser énigmatique

Un an s’est écoulé depuis la fin de la saison 2 de Star Trek Discovery. Aujourd’hui on apprend enfin la date de retour de la série de CBS diffusée sur Netflix en France. L’équipage du Discovery fera son grand retour le 15 octobre prochain sur CBS all Access, la série devrait revenir sur les écrans de Netflix en France aux alentours de cette date.

Pour cette annonce la série s’accompagne d’un court teaser dans lequel on peut voir Sonequa Martin-Green, celle qui incarne le Commandant Burnham, en train de prendre possession d’une planète, dans le futur, 930 années après.

Dans le final de la saison 2 de Star Trek Discovery, Burnham et son équipage ont voyagé dans le temps et se sont retrouver dans un futur dans lequel Starfleet et la fédération n’existaient plus. Pour savoir comment ces derniers vont gérer ce voyage temporel et ses répercussions sur l’équipage et l’intrigue de la série, il faudra attendre l’automne.

Teaser Star Trek Discovery Saison 3

crédit photos : ©CBS