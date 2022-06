Batman : Christian Bale pourrait reprendre le rôle à une condition

Christian Bale dit qu’il pourrait reprendre le rôle Batman mais à une condition.

Christian Bale vient de rejoindre le MCU, mais avant ça, il est connu pour avoir été l’un des Batman les plus populaires de l’histoire du personnage sur grand écran. Il y a actuellement plusieurs Batman/Bruce Wayne qui se partagent le grand et le petit écran et après avoir jouer le personnage dans la trilogie de Christopher Nolan entre 2005 et 2012, Christian Bale a mis sa cape derrière lui.

Cependant, il y a une chose qui le ferait revenir : ce doit être à la demande du réalisateur Christopher Nolan. « J’avais un pacte avec Chris Nolan », a déclaré Bale à Screen Rant. « Nous nous sommes dit : « Faisons trois films, si nous avons la chance de pouvoir le faire. Et puis partons. Ne nous attardons pas trop longtemps. » Dans mon esprit, ce serait quelque chose si Chris Nolan se disait : « Tu sais quoi, j’ai une autre histoire à raconter. » Et s’il voulait raconter cette histoire avec moi, je serais de la partie. »

Bien que cela puisse ravir certains fans, c’est une perspective peu probable étant donné que Nolan n’est plus vraiment dans l’univers DC après que Zack Snyder a repris le flambeau avec Batman v Superman 2016, qui a mis en place la version de Ben Affleck en tant que super-héros emblématique. Affleck est revenu pour Justice League en 2017 (et la version 2021) avant que Batman de Matt Reeves avec Pattinson ne fasse ses débuts plus tôt cette année.

Notez également que Michael Keaton reprendra son rôle de Batman auprès de Ben Affleck dans le film The Flash… enfin si Warner Bros sort le film après les récentes allégations portées contre Ezra Miller.

