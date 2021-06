Loki : Sylvie est-elle Enchantress des comics ?

Sophia Di Martino se confie sur son personnage Sylvie et la révélation LGBTQ+ de la série Loki. Spoilers.

L’épisode 3 de Loki a permis au public de la série de découvrir qui se cachait derrière le variant recherché par le TVA. Si beaucoup pensent qu’il s’agit de Lady Loki, la version féminine de Loki, il est bien possible quelle soit en réalité un autre personnage des comics nommé Sylvie Lushton aussi connue sous le nom d’Enchantress. Et pour cause, elle dit à Loki d’arrêter de l’appeler Loki et que son nom est Sylvie.

Dans les comics Marvel, Sylvie Lushton alias L’Enchanteresse n’était qu’une fille ordinaire vivant dans la petite ville de Broxton en Oklahoma jusqu’à ce que les Asgardiens y emménagent. Elle se réveille un jour avec des pouvoirs magiques, qui lui ont été donnés par Loki. Elle déménage finalement à New York et rejoint les Avengers.

Mais Di Martino joue-t-elle vraiment Enchantresse ? « Tout ce que je sais, c’est que le personnage est inspiré des comics, mais c’est Sylvie [dans la série Disney+], et c’est une toute nouvelle histoire pour elle », a déclaré Di Martino à Deadline.

L’épisode 3 a aussi été le moment de la confirmation de la bisexualité de Loki, une chose qui n’a jamais été officielle dans le MCU mais qui l’est enfin, comme dans les comics. A ce sujet, l’actrice confie à quel point c’était important : « Quand nous le tournions, nous savions à quel point c’était important. [La réalisatrice] Kate [Herron] tenait vraiment à ce que cela soit intégré à la série. Les gens l’attendaient depuis longtemps, et c’était dans les comics depuis longtemps. C’était vraiment important pour nous, pour elle et pour beaucoup de gens. »

Elle explique aussi pourquoi Sylvie embarque Loki avec elle : « C’est peut-être parce qu’elle se voit en lui, c’est peut-être parce qu’elle le trouve tout à fait ridicule et qu’elle ne le voit pas comme une menace. Elle le voit comme ce gars qui est facile à taquiner. Il la gêne en quelque sorte, puis un respect mutuel se développe entre eux. »

Clairement, Sylvie est différente de Loki, elle a des pouvoirs différents et leurs personnalités ne sont pas identiques. Elle est plus calme et même si elle se cache dans le chaos des apocalypses pour éviter de se faire attraper, elle semble bien moins chaotique que Loki.

Loki, c’est le mercredi sur Disney+.

Source : Deadline / Crédit ©Disney+