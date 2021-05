Grey’s Anatomy saison 17 : Un mariage interrompu pour le final ? (spoilers et promo)

La promo du final de la saison 17 de Grey’s Anatomy donne un aperçu du mariage d’un personnage qui pourrait ne pas aller jusqu’au bout. Spoilers.

C’est bien connu, les mariages dans Grey’s Anatomy ne se déroule jamais sans accros. Dans le final de la saison 17, Maggie s’apprête à dire oui à Winston et on espère que les choses se passeront sans problème. Cependant, la promo montre qu’il y aura peut-être des objections.

Dans in moment assez cliché des comédies romantique, comme on peut le voir dans le trailer, quand Richard – qui officie la noce – demande si quelqu’un s’oppose à cette union, la grand-mère de Winston et le père adoptif de Maggie se lèvent. Sont-ils vraiment contre ce mariage ou est-ce une russe pour faire croire que le mariage n’aura pas lieu ?

Après plusieurs mois dans l’incapacité de travailler, Meredith revient enfin à l’hôpital et cette fois-ci, elle n’est plus une patiente. Dans l’épisode précédent, elle a accepté l’offre de Bailey de prendre la tête du programme des résidents, un poste que détenait jusqu’à présent Richard, mais il a trop de choses à gérer. Ce nouveau job sera intéressant pour elle et lui permettra de s’occuper avant de pouvoir reprendre la chirurgie. Covid a laissé des traces et elle n’est pas encore prête reprendre le bistouri.

Ce final devrait aussi être intéressant pour Jo qui devrait prendre une décision qui pourrait changer sa vie. Depuis quelques épisodes, Jo s’est attachée à un bébé, une petite orpheline malade qui n’a personne pour s’occuper d’elle à part une employée des services sociaux qui a trop d’enfants sur les bras pour se soucier de Luna. Jo a fait une demande pour la garde de la petite mais elle a été refusée. Cela va-t-elle l’arrêter ou va-t-elle continuer à se battre pour devenir la mère Luna ?

Le final de Grey’s Anatomy, c’est la semaine prochaine sur ABC. A cause des restrictions sanitaires dues à covid-19, cette saison ne contient que 17 épisodes.

Grey’s Anatomy saison 17 – Promo 17×17 – Finale