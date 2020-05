Avatar 2 : Nouveaux détails sur le film

Le producteur Jon Landau donne de nouveaux détails sur le film Avatar 2.

Alors que la production du film s’apprête à reprendre en Nouvelle-Zélande, le producteur de la franchise Avatar, Jon Landau, s’est récemment confié sur Avatar 2 et a donné quelques nouveaux détails.

Ce nouveau film explora le monde aquatique de Pandora comme jamais mais ce sera avant tout une histoire de famille : « C’est l’histoire de la famille Sully et ce que l’on fait pour garder leur famille unie. Jake et Neytiri ont une famille dans ce film, ils sont obligés de quitter leur maison, ils sortent et explorent les différentes régions de Pandora, y compris en passant pas mal de temps sur l’eau, autour de l’eau, dans l’eau. »

Il sera intéressant de voir ce qui a forcé la famille Sully a quitté leur maison.

Pour Landau, ce genre de film et le divertissement en général est important plus que jamais, surtout dans le monde dans lequel nous vivons : « Pourquoi les gens se tournent-ils vers le divertissement aujourd’hui, plus que jamais ? Je pense que c’est pour s’échapper, pour échapper au monde dans lequel nous sommes, pour échapper aux autres pressions qu’ils ont dans leur vie. »

Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Zoe Saldana, CCH Pounder, Joel David Moore, Matt Gerald, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Kate Winslet; Edie Falco et Michelle Yeoh sont au casting du fim. Les jeunes acteurs Jamie Flatters, Britain Dalton, Trinity Bliss, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr et Jack Champion ont aussi rejoint la franchise.

Avatar 2 sera en salles le 18 décembre 2021 et le troisième volet sortira l’année suivante le 17 décembre 2022. Quant à Avatar 4 et Avatar 5, il faudra attendre un peu plus longtemps. En effet, ils ne sortiront pas avant le mois de décembre 2025 pour le 4 et décembre 2027 pour le dernier film.

Source : RNZ / Crédit ©Fox