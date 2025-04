Les 4 Fantastiques Premiers Pas : Un préquel en comic lié au film

Un préquel en comic lié au film Les 4 Fantastiques Premiers Pas introduira une nouvelle équipe de super-héros dans le MCU.

Marvel vient de révéler qu’il sortira Fantastic Four : First Steps #1 – un comic qui ne se déroule pas seulement dans le monde du film, mais présentée comme un média de ce monde. Ecrite par Matt Fraction et illustrée par Mark Buckingham, cette histoire sera publiée le 2 juillet.

Dans le canon MCU, la bande dessinée a été conçue pour célébrer la toute première aventure des Quatre Fantastiques, cependant, ce qui rend ce comic lié au film particulièrement spécial, c’est qu’il est publié par la Future Foundation – une équipe de héros distincte également sous la direction de Reed Richards. La Future Foundation est également apparue ailleurs dans le marketing de Fantastic Four, confirmant que Marvel a des projets pour cette équipe dérivée.

Introduite dans Fantastic Four #579 de Jonathan Hickman et Neil Edwards, la Future Foundation est une équipe composée (pour la plupart) de jeunes génies qui travaillent sur des problèmes impossibles sous la direction de Reed Richards. Cette équipe a notamment réussi à retransformer la Chose en humain ou encore a aidé à reconstruire le multivers après les événements de Secret Wars.

Les membres principaux incluent Valeria, la fille génie de Reed, le clone du super-vilain Bentley-23, le génie wakandais Onome et Leech, qui sape les pouvoirs.

Bien que la Future Foundation ne soit peut-être pas sous sa forme des comics complète dans les années 1960 rétro-futuristes du MCU, cela donne à l’équipe suffisamment de temps pour grandir avant d’apparaître dans les temps modernes du MCU.

Même si les jeunes héros ne seront peut-être pas en mesure de soutenir leur propre film, ils seraient intéressants à voir dans une série animée ou, à terme, ils pourraient aussi être une contribution précieuse au MCU en live-action réelle.

Dans les comics, les Quatre Fantastiques constituent souvent le fondement d’une tradition vitale, ayant été les premiers héros de l’univers partagé moderne de l’éditeur. Malheureusement, ils n’ont pas reçu le même honneur dans les films, mais ils ont toujours le potentiel d’introduire une foule d’idées nouvelles, depuis des forces cosmiques comme Galactus jusqu’à la Future Foundation elle-même.

Espérons que Marvel profite pleinement de la Future Foundation maintenant que le concept a été introduit pour élargir l’univers.

Avec Vanessa Kirby (Sue Storm/ La Femme Invisible), Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantastique), Joseph Quinn (Johnny Storm/ La Torche Humaine) et Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Chose).

Réalisé par Matt Shakman, Les 4 Fantastiques Premiers Pas sort le 23 juillet dans les salles françaises.

Source : SR / Crédit ©Marvel