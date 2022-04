Handmaid’s Tale saison 5 : « Une saison furieuse  » et très riche pour Elizabeth Moss

L’interprète de June dans The Handmaid’s Tale, promet une saison 5 sauvage et riche en évènements

Elizabeth Moss promet une saison 5 forte en émotions. A l’occasion d’une interview avec le site TVLine pour la promotion de la série Shining Girl sur Apple TV+ dans laquelle joue l’actrice, l’interprète de June Osborne est revenue sur ce que pourrait offrir la prochaine saison de The Handmaid’s Tale.

« Je peux dire que la saison est peut-être la plus furieuse que l’on ait pu voir » a teasé Moss. « On a déjà eu des saisons où il se passait beaucoup de choses, d’autres un peu moins. »

« Je n’arrive presque pas à suivre. » a expliqué l’actrice en riant « Je suis sérieuse, j’ai presque un peu de mal avec la quantité de choses qui se passe ! »

Si l’interprète de l’héroïne deThe Handmaid’s Tale n’en dira pas plus, elle promet donc une saison surement plus violente, avec l’usage de l’adjectif « furieux ». Ce qui serait logique étant donné le finale de la saison 4 dans lequel June tuait en compagnie des autres servantes rescapée le Commandant Waterford, dans un carnage de violence. Une violence au point d’envoyer l’annulaire de Fred à sa femme, accompagné de son alliance.

Si l’on sait que June est désormais lancée dans une pente violente et vindicative à l’égard de Gilead, on ne sait pas encore si la résistance va se faire du Canada, où si nous repartiront dans l’état totalitaire de la série. Pour le savoir, il faudra attendre la diffusion de la saison 5 de The Handmaid’s Tale qui sera diffusé prochainement, à partir du

The Handmaid’s Tale saison 1 à 4 est disponible sur OCS.