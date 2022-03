Riverdale saison 6 : Un enterrement, des super-héros et une possédée (spoilers et promo)

Riverdale enterre un personnage cette semaine alors qu’un personnage se découvre des pouvoirs et une est possédée par son ancêtre. Spoilers.

La semaine dernière, il a été annoncé qu’Hiram Lodge était mort. L’épisode de cette semaine le confirme et voit Veronica enterrer son père alors qu’elle regrette sa décision. En effet, Ronnie est toujours rongée par la culpabilité après avoir ordonné le coup qui a éliminé son père Hiram. Elle l’avoue à Reggie, lui disant que le corps d’Hiram a été retrouvé dans les bois avec quatre balles dans la nuque. Elle décide d’organiser un mémorial pour son père au casino, en présence de sa mère Hermione et de sa grand-mère qui a amené son filleul Heraldo. La grand-mère veut que Veronica prononce également l’éloge funèbre.

Hermione se présente avec l’équipe de télé-réalité et organise se met en scène pour les caméras, mais Veronica la prend de côté pour revenir à la réalité. Elles ont une conversation émotionnelle et Hermione admet qu’elle était jalouse du lien étroit que Veronica et Hiram avaient. Mais ce n’est pas que de l’amour et des câlins : l’assassin d’Hiram revient pour braquer son arme sur Veronica, et heureusement, Heraldo est là pour l’abattre.

Veronica théorise qu’Hermosa l’a dans son collimateur et tente de la tuer. Lors des funérailles, Veronica admet ses sentiments mitigés pour son père dans son éloge funèbre, mais elle parle également de toutes les bonnes choses que son « papounet » a faites. De plus, elle reçoit un enregistrement de ses derniers mots, où Hiram dit à Veronica combien il la chérit en tant que fille – et lui laisse son entreprise de rhum Hermosa ne va pas certainement pas aimer ça non plus.

Les super-héros de Riverdale

Quant à Archie et Betty, leurs super-pouvoirs commencent à s’estomper – Betty a de fortes migraines – et le Trash Bag Killer lui envoie des morceaux de Glen par la poste. Archie se rend compte que ses pouvoirs pourraient être sapés par le morceau de palladium trouvé lors de la reconstruction de sa maison, comme si c’était sa kryptonite. Mauvais timing aussi, car TBK traque d’abord Betty dans ses bureaux du FBI, l’avertissant qu’il s’en prendra ensuite à Archie… puis Archie est assommé par le membre de l’équipe de construction qui a trouvé le palladium.

Il s’avère que ce type est le Trash Bag Killer, qui attache Archie dans le grenier, sachant que le palladium lui retire ses pouvoirs et menace de le découper. Heureusement, Alice vient déposer le chien d’Archie, Bingo, qui passe en mode attaque et pousse TBK à travers une fenêtre. Plus tard, Archie et Betty se rendent compte que le membre de l’équipe était TBK et a écouté toutes leurs conversations, y compris quand ils parlaient de leurs super pouvoirs. Betty décide de quitter Riverdale pour que le tueur la suive et qu’elle ne mette personne d’autre en danger.

Et ailleurs, Jughead, qui a perdu l’audition commence lui aussi à développer un pouvoir. Alors qu’il pensait avoir entendu Tabitha dire quelque chose, il s’avère qu’il a lu dans ses pensées. Riverdale est en train de se transformer en série de super-héros…

Pour finir, dans le reste de l’épisode, Cheryl, maintenant possédée par l’esprit de son ancêtre Abigail, a juré de se venger du gang et s’est beaucoup intéressée à Toni, qui ressemble fortement à sa bien-aimée Thomasina. Nana Rose a essayé de l’éloigner de Toni, alors Abigail a décidé de la bannir dans une écurie.

La semaine prochaine, après avoir appris que Percival Pickens (Chris O’Shea) est à l’origine d’un article cinglant qualifiant Riverdale de pire ville d’Amérique, Archie (KJ Apa) propose un plan pour lui prouver le contraire. Pendant ce temps, après que le conseil municipal s’en soit pris à leur casino, Veronica et Reggie décident qu’ils vont tout faire pour aller de l’avant. Enfin, Britta (Kyra Leroux) fait un geste risqué pour aider Cheryl.

Riverdale, c’est le lundi sur Netflix.

Riverdale saison 6 – Promo 6×08