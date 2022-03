Atlanta saison 3 : Ryan Gosling a failli faire une apparition dans la série

Donald Glover voulait Ryan Gosling pour un rôle dans la saison 3 de sa série Atlanta.

Quatre ans après la saison 2, Atlanta est enfin de retour sur le petit écran. Alors que la série arrive aujourd’hui en France sur OCS avec deux premiers excellents, on apprend que la série a failli avoir un guest spécial : Ryan Gosling.

La série a toujours eu des guests avec des gens comme le groupe de rap Migos, l’humoriste Katt Williams ou encore le sportif Michael Vick qui ont fait des apparitions, mais Gosling est un choix inattendu que même les fans d’Atlanta n’auraient pas vu venir. Mais parce que la série est toujours surprenante, on s’attend à ce qu’elle réserve des surprises de ce genre.

Dans une interview avec People Magazine, Glover a détaillé comment il avait approché l’acteur nommé aux Oscars et la raison pour laquelle il n’a finalement pas pu participer. « J’étais tellement déçu parce que le rôle était si génial pour lui », a déclaré Glover. « Il a dit qu’il était un grand fan, mais il avait autre chose, et ça n’a tout simplement pas marché. »

Il n’est pas surprenant que Gosling ait décliné l’offre car l’acteur a un emploi du temps bien chargé. Il a plusieurs films sur le feu, notamment The Gray Man, Wolfman et Barbie, entre autres.

On ne sait pas quel rôle Glover avait en tête pour Gosling et surtout s’il l’a remplacé avec un autre acteur ou simplement supprimer le personnage.

La saison 3 voit Earn (Glover), Al « Paper Boi », Darius (Lakeith ) et Van (Zazie Beetz) partir en Europe pour la tournée de Paper Boi. Comme dit dans la critique, même après quatre ans d’absence la série n’a rien perdu de son génie, de son intelligence et de sa provocation. Et si la nouvelle saison de série se déroule en grande partie en dehors d’Atlanta, elle embarque complètement son état d’esprit avec elle à travers l’Europe.

Atlanta, c’est le lundi sur OCS.

Source People Magazine / Crédit ©DR