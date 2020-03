Killing Eve saison 3 : Season premiere avancé de deux semaines et trailer

Découvrez le trailer de la saison 3 de Killing Eve qui démarrera deux semaines plus tôt.

Les fans de Killing Eve vont être ravis. La série de Phoobe Waller-Bridge reviendra plus tôt que prévu sur BBC America et AMC aux Etats-Unis. En effet, la saison 3 démarrera le 12 avril au lieu du 26 avril.

La nouvelle arrive alors que AMC réajuste sa grille après le shutdown des productions de plusieurs séries. The Walking Dead devait finir sa saison 10 le 12 avril mais se finira finalement une semaine plus tôt. La nouveauté The Walking Dead World Beyond devait quant à elle commencer le 12 avril mais a été reportée indéfiniment.

AMC a ainsi l’opportunité d’avancer la première de la saison 3 de Killing Eve. « Nous savons à quel point cette série est adorée et nous savons à quel point les gens sont intéressés par un excellent contenu en ce moment », a déclaré la présidente d’AMC Networks Entertainment Group, Sarah Barnett, dans un communiqué.

« Cette saison de Killing Eve creuse profondément psychologiquement, et avec des acteurs comme Sandra Oh, Jodie Comer et Fiona Shaw, les résultats sont tout simplement étonnants. Nous ne pouvions littéralement pas attendre que les fans le voient. »

En plus de cette bonne nouvelle, le premier trailer de la saison a été dévoilé. Villanelle, qui était déjà mentalement instable semble plus dingue que jamais et comme on s’en doutait, Eve est vivante. Le jeu du chat et de la souris entre ces deux là et l’obsession qu’elles ont l’une pour l’autre, sont loin d’être terminés.

Killing Eve est visible en France sur Canal+.

Killing Eve saison 3 – Trailer