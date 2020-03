Grey’s Anatomy saison 16 : Saison réduite, l’épisode 21 servira de final

La saison 16 de Grey’s Anatomy est raccourcie et aura 21 épisodes au lieu des 25 prévus à cause de la pandémie coronavirus.

La saison 16 de Grey’s Anatomy sera plus courte. ABC a annoncé que l’épisode 21 sera le dernier de la saison et qu’elle se terminera plus tôt. Le final – l’épisode 25 – était à l’origine prévu pour le 16 mai, la saison se terminera finalement le 9 avril prochain. Il ne reste donc que 2 épisodes au lieu de 6.

Grey’s Anatomy était par mis les premières séries filmées à Los Angeles à arrêter sa production quand le coronavirus a commencé à frapper les Etats-Unis. L’épisode 21 a été terminé avant qu’ils ne stoppent la production. Les acteurs ne reviendront donc pas avant de filmer la saison 17 qui a déjà été commandée par la chaîne.

Concernant la série spin-off Station 19, elle a déjà terminé le tournage de sa saison 3. Ce qu’on ne sait pas, c’est s’il était censé avoir des crossovers importants entre les deux séries pour la fin de la saison. Cette année, les deux séries sont liées plus que jamais, on ne sait pas si la décision de réduire la saison de Grey’s aura un impact sur Station 19.

Station 19 et How To Get Away With Murder se termineront bien le 14 mai comme prévu.

Grey’s Anatomy et Station 19 font partie des séries médicales qui ont fait don de matériels de protection pour les soignants en pénurie Durant la crise du coronavirus qui est encore loin d’être fini.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC et le mercredi sur TF1.

Source : Deadline / Crédit ©ABC