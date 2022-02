The Amazing Spider-Man 3 : Aucun plan pour le retour d’Andrew Garfield

Andrew Garfield dit qu’il n’y a aucun plan pour le moment pour The Amazing Spider-Man 3.

Depuis son apparition dans Spider-Man No Way Home, les fans de Spider-Man espèrent revoir à nouveau Andrew Garfield dans un troisième volet de The Amazing Spider-Man. Bien que Garfield ait dit « ne jamais dire jamais » de revenir dans un potentiel Amazing Spider-Man 3 – ou ailleurs dans le vaste Spider-Verse – l’acteur nommé aux Oscars dit que pour le moment, rien n’est prévu.

« Pas de plans, c’est la vérité », a déclaré Garfield à Variety lors de la 28e cérémonie annuelle des SAG Awards. « Tout le monde va me traiter de menteur pour le reste de ma vie. Je suis le garçon qui a crié au loup. »

Garfield a menti sur son implication dans Spider-Man No Way Home, niant à plusieurs reprises les rumeurs selon lesquelles il était dans le film pour garder son retour secret. Maintenant que le secret est dévoilé, Garfield a révélé ce qui pourrait le pousser à faire revenir en Spider-Man :

« C’est un personnage qui sera toujours si important pour moi et si beau pour moi. (…) Donc, s’il y a un moyen pour moi de continuer à ajouter à l’héritage de ce personnage d’une manière qui donne l’impression qu’il est au service d’un public, au service des thèmes que [le co-créateur] Stan Lee a injectés à ce personnage, Je suis ouvert, bien sûr, » avait-il précédemment déclaré à Entertainment Tonight.

Garfield a poursuivi : « Je suis très, très ouvert, mais il faudrait que ce soit très, très spécial. Il faudrait que ce soit très, très significatif, amusant et joyeux, comme l’était No Way Home. »

En attendant de voir si Garfield reviendra éventuellement en Peter Parker il sera bientôt dans la série Under the Banner of Heaven.

Spider-Man: No Way Home est toujours dans les salles de cinéma.

