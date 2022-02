SAG Awards 2022 : Will Smith, CODA, Succession, Squid Game – Les gagnants

Will Smith, CODA, Succession ou encore Squid Game sont parmi les grands gagnants des SAG Awards 2022.

Les SAG Awards se sont déroulés la nuit dernière et ont récompensés les meilleurs acteurs et meilleures actrices dans les films et les séries de l’année qui vient de s’écouler.

Le film CODA (adaptation américaine de La Famille Bélier) a remporté le plus grand prix de la soirée, celui du meilleur ensemble. L’actrice Marlee Matlin – la seule actrice sourde de l’histoire à avoir remporté un Oscar – a remercié les SAG pour avoir validé le travail d’acteurs sourds dans son discours.

Jessica Chastain (Dans les yeux de Tammy Faye) et Will Smith (La Méthode Williams) ont tous deux reçu d’énormes coups de pouce pour leurs campagnes respectives aux Oscars en remportant les SAG Awards de meilleure actrice et meilleur acteur. Ariana DeBose (West Side Story) a remporté le trophée de meilleure actrice dans un second rôle et Troy Kotsur de CODA est devenu le premier acteur sourd à remporter un SAG Award individuel pour son second rôle

Du côté de la télévision, Squid Game a remporté trois victoires, dont deux victoires en solo pour les stars Lee Jung-jae et HoYeon Jung, tandis que l’ensemble de cascades de la série coréenne de Netflix a également été honoré.

Les acteurs de Succession et de Ted Lasso ont triomphé dans leurs catégories respectives, tandis que Jean Smart (Hacks), Kate Winslet (Mare of Easttown), Michael Keaton (Dopestick) et Jason Sudeikis (Ted Lasso) étaient également parmi les gagnants notables de la télévision.

Les gagnants sont en rouge.

Cinéma

Meilleur ensemble d’acteurs

Belfast

CODA

Don’t Look Up

House of Gucci

La Méthode Williams

Meilleur acteur

Javier Bardem — Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch — The Power of the Dog

Andrew Garfield — Tick, Tick… Boom!

Will Smith — La Méthode Williams

Denzel Washington — The Tragedy of Macbeth

Meilleure actrice

Jessica Chastain — Dans les Yeux de Tammy Feye

Olivia Colman — The Lost Daughter

Lady Gaga — House of Gucci

Jennifer Hudson — Respect

Nicole Kidman — Being the Ricardos

Meilleur acteur dans un second rôle

Ben Affleck — The Tender Bar

Bradley Cooper — Licorice Pizza

Troy Kotsur — CODA

Jared Leto — House of Gucci

Kodi Smit-McPhee — The Power of the Dog

Meilleure actrice dans un second rôle

Caitriona Balfe — Belfast

Cate Blanchett — Nightmare Alley

Ariana DeBose — West Side Story

Kirsten Dunst — The Power of the Dog

Ruth Negga — Les clairs-obscurs

Meilleure équipe de cascadeurs

Black Widow

Dune

The Matrix Resurrections

Mourir Peut Attendre

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

Télévision

Meilleur ensemble d’acteurs dans une série dramatique

The Handmaid’s Tale

The Morning Show

Squid Game

Succession

Yellowstone

Meilleur acteur dans une série dramatique

Brian Cox — Succession

Billy Crudup — The Morning Show

Kieran Culkin — Succession

Lee Jung-jae — Squid Game

Jeremy Strong — Succession

Meilleure actrice dans une série dramatique

Jennifer Aniston — The Morning Show

Elisabeth Moss — The Handmaid’s Tale

Sarah Snook — Succession

HoYeon Jung — Squid Game

Reese Witherspoon — The Morning Show

Meilleur ensemble d’acteurs dans une série comique

The Great

Hacks

The Kominsky Method

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Meilleur acteur dans une série comique

Michael Douglas — La Méthode Kominsky

Brett Goldstein — Ted Lasso

Steve Martin — Only Murders in the Building

Martin Short — Only Murders in the Building

Jason Sudeikis — Ted Lasso

Meilleure actrice dans une série comique

Elle Fanning — The Great

Sandra Oh — The Chair

Jean Smart — Hacks

Juno Temple — Ted Lasso

Hannah Waddingham — Ted Lasso

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm

Murray Bartlett— The White Lotus

Oscar Isaac— Scenes From a Marriage

Michael Keaton — Dopesick

Ewan McGregor — Halston

Evan Peters — Mare of Easttown

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm

Jennifer Coolidge — The White Lotus

Cynthia Erivo — Genius

Margaret Qualley — Maid

Jean Smart — Mare of Easttown

Kate Winslet — Mare of Easttown

Meilleure équipe de cascadeurs

Cobra Kai

Falcon et le Soldat de l’hiver

Loki

Mare of Easttown

Squid Game