The Falcon and The Winter Soldier : La série déterminera le nouveau Captain America

Anthony Mackie dit que la série The Falcon and The Winter Soldier déterminera le nouveau Captain America.

Apparemment, la série The Falcon and The Winter Soldier révèlera bien qui sera le prochain Captain America. Depuis la fin d’Avengers Endgame, les fans se demandent qui sera le nouveau propriétaire officiel du bouclier. Parce que si Steve Rogers l’a remit entre les mains de Sam alias Faucon, il n’était pas dit qu’il sera officiellement le nouveau Captain America.

Une grande ferveur a éclaté sur les réseaux sociaux pour savoir qui brandira ce bouclier dans la série. Les choses se sont particulièrement agitées après qu’il a été annoncé que Chris Evans reviendrait en tant que Captain America dans une capacité inconnue pour Marvel.

Dans une interview récente, Anthony Mackie réitère un de ses commentaires sur le fait qu’il n’a pas accepté la responsabilité que lui a donné Steve : « Vous voyez, à la fin d’Endgame, Sam n’a pas accepté le bouclier. Si vous vous en souvenez, il a dit à Steve [Rogers]: « Ça ne semble pas correct parce que le bouclier t’appartient.» Ainsi, la série est un long moyen de déterminer qui sera Captain America », a révélé Mackie. « Où va finir le bouclier ? Et, qui va être Captain America, et est-ce que ce surnom va revenir. Quelqu’un va-t-il à nouveau le porter ? »

A propos de la série, Mackie confie également : « Les séquences d’action sont époustouflantes. L’histoire est géniale, on apprend vraiment à connaître les personnages et on tombe amoureux des personnages. Comme vous pouvez le voir avec WandaVision. Cela vous amène simplement plus loin dans l’univers. Donc, ça ne va pas décevoir. Je suis ravi que les gens le voient. »

The Falcon and The Winter Soldier sera lancée le 19 mars sur Disney+.

Source : Rich Eisen Show / Crédit ©Disney+