Riverdale saison 5 : L’identité de l’Auteur des vidéos révélée (spoilers)

L’épisode 2 de la saison 5 de Riverdale révèle enfin l’identité de l’Auteur des vidéos. SPOILERS.

Riverdale a enfin révélé l’identité de la personne qui envoyait ces vidéos perturbantes. Sans l’aide des autorités, Jughead et Betty ont résolu l’affaire eux-mêmes. Non seulement ils ont trouvé qui était l’Auteur mais ils ont également découvert la vraie nature de quelqu’un qui leur est proche.

Tout d’abord, Jughead et Betty ont découvert que leur demi-frère Charles était un tueur en série. Bretn qui était en prisonn était prêt à parler mais il s’est fait tuer derrière les barreaux par Chic, le petit-ami de Charles. Il a également tué David et Joan et voulait s’en prendre à Donna. Charles fini par admettre les meurtres et si Jughead et Betty pensaient qu’il est aussi l’auteur des vidéos, ce n’est pas le cas.

Il se trouve que l’auteur des vidéos est Jellybean, la sœur de Jughead. Elle confesse assez rapidement ses actions et on découvre que si elle a fait ça, c’est parce qu’elle ne voulait pas que son frère s’en aille. Jellybean a pensé que la meilleure façon de faire rester Jug serait un mystère et son ami Ricky lui a présenté Blue Velvet Video.

Finalement, les enfants sont montés d’un cran dans leur jeu pour garder le mystère intéressant, mais apparemment, Jellybean n’a jamais compris l’énormité de ce qu’elle faisait. Et à la fin, FP lui fait un câlin et lui dit que tout va bien. Parce que bien évidemment, il ne la punie pas et tout retombe un peu comme un soufflet. C’était simplement le jeu d’une enfant qui reproduisait les événements les plus choquants et traumatisants de la ville…

On notera que le meurtrier et l’Auteur ont une chose en commun, ils sont de la même famille que Jughead et Betty. La série ne le rappelle pas assez mais Charles est le demi-frère de Jughead et Betty, ce qui rend leur relation amoureuse presque incestueuse même si techniquement, ils ne sont pas liés par le sang. Oh et leurs parents sont à nouveau ensemble. Encore une fois, c’est une drôle de famille.

Ailleurs, Archie doit écrire une lettre au juge qui est chargé de l’affaire sur la mort de son père afin d’adoucir la peine de l’homme qui s’est dénoncé à la place de son fils. Clairement, Archie a du mal à gérer ses émotions et éclate sa télé avec une batte. Il frappe aussi sur son punching-ball à s’en blesser les mains.

De son côté, Veronica prend le contrôle de la société de son père avec l’aide de sa sœur Hermosa et la complicité de sa mère. Cette dernière demande le divorce et laisse Hiram seul. Hermione s’en va être une star de télé-réalité. C’est apparemment l’explication que la série a trouvé pour le départ de Marisol Nichols. Elle repart à New York pour devenir une « Real Housewife ».

Pour finir, Cheryl souhaite reprendre l’entreprise de sirop d’érable de la famille Blossom et redorer le blason de sa famille mais les derniers membres restant ne sont pas intéressés. Ainsi, Cheryl rend visite à sa mère et Penelope fait ce que toute mère aimante ferait : elle dit à sa fille d’obtenir un alibi parce qu’elle va assassiner toute la famille. Et c’est exactement ce qu’elle fait. Elle les empoisonne et fait passer ça pour un suicide collectif. Cheryl a désormais le contrôle total des exploitations Blossom.

La semaine prochaine, c’est la remise des diplômes avant que la série ne fasse un bond de 7 ans dans le temps.

Riverdale, c’est le mercredi sur la CW et dès le lendemain sur Netflix.

Riverdale saison 5 – Promo 5×03