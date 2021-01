Mourir Peut Attendre : Des reshoots à cause de placements de produits ?

Le prochain James Bond, Mourir Peut Attendre pourrait subir des reshoots à cause de placements de produits obsolètes.

C’est bien connu, les films sont désormais remplis de placements de produits. Les marques payent une fortune pour que leurs produits se retrouvent dans les blockbusters et la franchise James Bond se trouve parmi les plus plébiscités par les marques.

Mourir Peut Attendre subit actuellement de grands retards dans sa sortie à cause de la pandémie. Le film a été tourné il y a plus de deux ans et aurait dû sortir à l’origine fin 2019. Selon un rapport de The Sun, les sponsors qui ont payé des sommes énormes pour que leurs produits figurent dans le film, veulent maintenant que le film présente leurs derniers produits.

Quand le film sortira enfin, certains de ces produits qui se trouvent dans le film ne seront plus les plus récents, ils sont sortis depuis un moment. Selon The Sun « Les grandes entreprises technologiques veulent que les stars aient tous les nouveaux produits à venir pour les aider à les promouvoir et les vendre aux fans. Cela signifie que certaines scènes vont devoir être très soigneusement éditées et examinées pour mettre les choses à jour. »

Apparemment, Nokia aurait fourni de la technologie dans le film. Ils y auraient aussi des montres Omega, du champagne Bollinger et des chaussures Adidas.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga, Mourir Peut Attendre est désormais attendu pour le mois d’octobre 2021.

Source : The Sun / Crédit ©MGM