Game of Thrones : Une série animée serait en préparation

HBO développerait une série animée dans le monde de Game of Thrones.

HBO développerait une autre série Game of Thrones et cette fois-ci elle serait animée. La nouvelle, rapportée par The Hollywood Reporter, représente un autre projet basé sur le travail de l’auteur George R.R. Martin qui en serait à un stade très précoce.

Il n’y a pas encore de détails sur le projet animé, mais il rejoint le projet de préquelle basé sur Dunk & Egg qui est également à un stade préliminaire. Les histoires de Dunk & Egg suivent les aventures de Ser Duncan le Grand et d’un jeune Aegon V Targaryen et se déroulent 90 ans avant les événements de Game of Thrones.

Pour le moment, HBO n’a pas commenté cette information. On restera donc prudent mais il est évident que la chaine cherche absolument à capitaliser sur Game of Thrones. Si le projet avec Naomi Watts ne verra finalement pas le jour, House of The Dragon, la série en live action sur les Targaryen, est actuellement en préparation. A son casting, on trouve Olivia Cooke, Matt Smith et Emma D’Arcy.

La chaine souhaite avoir plus d’une série dans le monde de Westeros et continue de creuser pour créer plus de séries dérivées.

Source : THR / Crédit ©HBO