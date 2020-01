Outlander saison 5 : Protéger le Fraser’s Ridge à tout prix (teaser)

Un nouveau teaser souligne l’importance de Fraser’s Ridge dans la saison 5 de Outlander.

Fraser’s Ridge est un lieu important dans les livres qui ont inspiré la série Outlander, c’est bien plus qu’un foyer pour Claire et Jamie, c’est le symbole de toute une communauté. Un teaser posté sur le Twitter de la série la semaine dernière, souligne l’importance de l’endroit.

Les Fraser ont travaillé dur pour construire ce lieu et feront tout pour protéger leur propriété.

The Frasers will do whatever it takes to protect the home and family they’ve worked so hard to build. Get ready for the Season 5 premiere on February 16 with the @STARZ App, the only place to catch up on all seasons of #Outlander. https://t.co/izxi7qPRux pic.twitter.com/a2kkxxrSd2

— Outlander (@Outlander_STARZ) January 23, 2020