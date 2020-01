Doctor Who saison 12 : Des indices sur le twist du Docteur se cachaient dans Fugitive of the Judoon

Des indices sur le twist du Docteur se cachaient dans l’épisode de Doctor Who Fugitive of the Judoon. Les avez-vous repérés ? Spoilers.

Le dernier épisode en date de Doctor Who a surpris les fans de la série avec deux moments chocs. Le premier était le retour inattendu de John Barrowman dans le rôle du Captain Jack Harkness et l’autre fut la révélation d’un nouveau Docteur, joué par une femme noire, Jo Martin.

Apparemment, des indices se cachent dans l’épisode et permettent de faire le lien entre Ruth Clayton et son identité de Docteur. Depuis la diffusion de l’épisode, les fans le décortiquent et ils se sont rendu compte que plusieurs indices se trouvaient sous notre nez. Il fallait simplement être attentif.

Notez tout de même que certains de ces indices sont un peu tiré par les cheveux. Les fans ont beaucoup d’imagination :

Son nom : Certains fans pensent que le nom « Ruth Clayton » était un indice en lui-même. Ruth signifie « ami » en hébreux et « Clayton » a un rapport avec la Terre (clay signifie terre d’argile en anglais). Ne dit-on pas que le Docteur est un.e ami.e de la Terre ? Oui, c’est tiré par les cheveux…

Son introduction : L’introduction du personnage est assez parlante. Le premier plan de l’épisode est un gros plan sur la montre de Ruth qui semble très concentrée sur l’heure. Cela rappelle son statut de Seigneur du Temps. Et tout le début de l’épisode ne se concentre que sur elle.

Son appartement : Le décor de son appartement à des réminiscences du TARDIS avec le miroir hexagonal ou encore la forme des carreaux des fenêtres qui rappellent la forme du TARDIS. Il a aussi beaucoup de bleu dans l’appartement ce qui fait penser à la couleur du TARDIS.

Lee, son compagnon fidèle : Dès le départ, on pense que Lee Clayton, est la personne recherchée par les Judoon mais il s’avère que ce n’est pas lui le fugitif. L’épisode révèle qu’il protège Ruth comme tout bon compagnon le ferait. Il l’a protégé jusqu’à la fin.

La Docteur actuelle : Quand Ruth et la Docteur sont en voiture et roulent vers le phare où se cache la véritable identité de Ruth, son instinct lui dit de lui faire confiance. C’est probablement parce qu’elles sont la même personne. « Je ne sais même pas pourquoi je vous fait confiance, » dit Ruth. « J’ai un de ces visages, » dit la Docteur. Ruth a simplement confiance en elle-même.

Le phare : Le TARDIS de Ruth est caché près d’un phare. Ce choix n’est pas hasardeux parce qu’un phare est une structure avec une lumière qui sert à sauver des vies. Le TARDIS sauvent aussi des vies.

Brise-glace : Nous avons déjà vu la technologie utilisée par Ruth pour cacher son côté Docteur. Le Docteur de David Tennant et le Maitre de Derek Jacobi ont caché leur essence dans des montres, tandis que ce docteur l’a mis dans une alarme incendie statique. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez repérer ce qui semble être des symboles Gallifreyens sur le bord rouge de l’alarme incendie.

Source : RadioTimes / Crédit ©BBC