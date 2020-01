Disney + : Date pour The Falcon & The Winter Soldier et Paul Bettany tease WandaVision (photos)

Une date de diffusion aurait été dévoilée pour The Falcon & The Winter Soldier et Paul Bettany tease une série dingue pour WandaVision. Photos de tournage.

Sans fanfare, une date de diffusion pour la série The Falcon & The Winter Soldier aurait été dévoilée. Dans un article de Deadline, il est dit que la série arrivera sur Disney+ au mois d’août. Aucun jour spécifique n’a été cependant donné par le site américain.

Le tournage de la série a rencontré quelques obstacles mais il semble être sur les rails si la série arrive cet été. On retrouvera Anthony Mackie et Sebastian Stan qui reprennent leurs rôles des films Marvel. Un nouveau Captain America sera aussi présent dans la série.

Ailleurs, la seconde série Marvel qui arrivera aussi dans le courant de l’année est en plein tournage. Des photos prise sur place dévoile ce qui ressemble être une base de SWORD sur terre. Aucun personnage n’est visible sur les images, juste des camions et des tentes.

S.W.O.R.D.

Dans une interview à Collider, Paul Bettany a parlé de la série et prévient que la série est complètement dingue et risquée : « J’admire tellement Kevin Feige et son courage. La décision qu’il a prise avec cette série est tellement folle, très franchement, vraiment risquée et vraiment nouvelle et c’est différent de tout ce que [Marvel Studios] a jamais fait. »

Il ajoute : « Cela a été – je vais parler pour [Elizabeth Olsen]; Je suppose que cela ne la dérangerait pas – c’est l’un des moments forts de ma carrière, faire cette série. Je ne sais pas ce que ça va donner mais ça a été tellement amusant à faire. L’écriture est tout simplement extraordinaire. Je veux dire, Jac Schaeffer est la showrunner de [WandaVision] et elle fut brillante. Je n’ai jamais été aussi heureux sur un tournage. »

Et il semble qu’un teaser ou un trailer va bientôt tomber. Les fans auront bientôt un aperçu de la série : « Les fans n’auront pas à attendre très longtemps pour avoir un meilleur aperçu de ce à quoi ressemblera la série. Je ne peux pas en dire plus à ce sujet, mais quelque chose va se passer très bientôt. »

On attend de voir si les premières images tomberont durant le Super Bowl qui se déroule le 2 février prochain.

Source : Collider, Movieweb, Deadline / Crédit ©Marvel Studios