Captain America 4 : Connexion avec Wolverine ?

Une nouvelle rumeur révèlerait un lien critique entre Captain America 4 et l’emblématique mutant Wolverine.

Alors que les X-Men sont de retour dans le giron de Marvel Studios, les Mutants commencent doucement à entrer dans le MCU et les fans ont droit à des easter eggs ça et là concernant les X-Men depuis quelques temps.

À l’heure actuelle, il semble que le reboot réel de la franchise X-Men soit encore dans des années, car « la situation contractuelle avec les éléments originaux de Fox » serait « en vigueur jusqu’en 2025 ». Mais cela n’empêche pas Marvel de mettre en place l’émergence de mutants dans le MCU.

Il s’avère que le film Captain America: New World Order, ne sera pas étranger à ces easter eggs X-Men, car il semble présenter un lien essentiel avec l’un des mutants les plus célèbres de Marvel.

Si l’on en croit la nouvelle rumeur, l’intrigue de Captain America: New World Order tournera autour d’une pièce intégrale à Wolverine des X-Men. Selon le très renseigné Daniel Richtman, Captain America 4 concerne « un conflit international autour d’un nouveau métal appelé Adamantium ». Comme le savent les fans, il s’agit de l’élément qui recouvre les os et les griffes emblématiques de Wolverine.

Selon Richtman le métal sera découvert sur l’île de Tiamut, le céleste calcifié vu dans l’acte final du film Eternels sorti 2021. L’île sera la clé de l’intrigue du film avec « chaque pays [voulant] un morceau de ce nouveau métal ».

Ce ne sera que la deuxième fois jusqu’à présent que le MCU évoque le géant cosmique gelé. Le colosse fossilisé a été brièvement mentionné dans She-Hulk: Avocate, apparaissant comme un easter egg sur un média en ligne de l’univers.

Cette introduction d’Adamantium pourrait également jouer un rôle dans cette nouvelle itération du personnage de Captain America. Peut-être que maintenant que Sam Wilson a repris le flambeau, il pourrait enfin obtenir un bouclier en adamantium, tout comme Cap le fait dans les comics.

Pour finir, si pour le moment on ne sait pas si Wolverine lui-même fera une apparition, on sait que Hugh Jackman reprendra son rôle pour Deadpool 3, qui fera son entrée dans le MCU en 2024. On attend de voir s’il sera dans d’autres films du MCU avec les autres personnages Marvel.

Captain America 4 sortira en mai 2024.

Source : Daniel Richtman via The Direct / Crédit ©Marvel/20th Century Studios