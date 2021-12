The Amazing Spider-Man 3 : Les fans veulent le film avec Andrew Garfield et Emma Stone (fan arts)

Les fans veulent un troisième film The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield et l’un d’entre eux imagine une affiche avec Emma Stone en Spider-Gwen.

Après la récente première de Spider-Man No Way Home, les fans de Marvel espèrent finalement que The Amazing Spider-Man 3 se fasse un jour. Alors que Tobey Maguire et Tom Holland ont chacun pu avoir leur propre trilogie de films en solo, Andrew Garfield a vu sa trilogie planifiée coupée après deux films.

Mais Spider-Man No Way Home a ouvert la porte du multivers et tout est désormais possible.

***Attention, la suite contient des spoilers pour Spider-Man: No Way Home***

Spider-Man No Way Home a vu les retours espérés des précédentes versions de Spider-Man, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Pour l’instant, il n’y a aucun plan pour le retour de l’un ou l’autre des acteurs, et encore moins pour jouer dans leurs propres films solo. Cependant, de nombreux fans espèrent désespérément que Marvel Studios et Sony s’associeront pour changer cela dans un proche avenir.

Les événements de No Way Home ont particulièrement donné l’envie aux fans de voir ce troisième Amazing Spider-Man. Andrew Garfied mérite de compléter sa trilogie et on sent qu’il a au moins un autre film en lui en tant que Peter Parker.

Les deux films The Amazing Spider-Man ne sont pas les meilleurs Spider-Man, mais ce n’est pas la faute d’Andrew Garfield, c’est plus les scénarios qui étaient moyens. Garfield s’est donné corps et âme et a prouvé qu’il est un bon Peter Parker. Et sa prestation dans No Way Home l’a confirmé, il était excellent.

Après la sortie du film, le nom d’Andrew Garfield était tendance sur les réseaux sociaux et de nombreux fans voulaient que cela se produise. Le mouvement a également engendré des affiches conceptuelles faites par des fans pour aider davantage à vendre cette idée à d’autres fans. Mais est-ce que cette démarche réussira à convaincre les studios de faire ce troisième volet indépendamment des prochains films avec Tom Holland ?

Les fans souhaitent aussi le retour d’Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy et plus particulièrement dans la peau de Spider-Woman. Une rumeur dit même que Sony envisagerait de la faire revenir pour son propre film, mais ce n’est qu’une rumeur. Evidemment, les événements de The Amazing Spider-Man rendent les choses difficiles mais encore une fois, nous sommes dans le multivers, rien n’est impossible…Une jolie affiche créée par Carpaa2011 est à voir ci-dessous.

Crédit ©Sony