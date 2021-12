Séries TV 2021 : WandaVision est la série la plus piratée de l’année

WandaVision est la série TV la plus piratée de l’année 2021 et est suivie par d’autres séries Marvel de Disney+.

Les séries Marvel de Disney+ ont eu la côte en 2021. Selon le site TorrentFreak, WandaVision est la série la plus piratée de l’année et détrône ainsi The Mandalorian (non diffusée en 2021) qui était premier l’année dernière. WandaVision est suivie par une autre série populaire du MCU, à savoir Loki qui se place en seconde place.

Falcon et le Soldat de l’hiver rate la troisième marche de peu et c’est la série de Netflix The Witcher qui se faufile entre les séries Marvel. La série avec Henry Cavill réussit à monter sur le podium. Falcon et le Soldat de l’hiver est quatrième suivi de Hawkeye à la 5e place et What if…? se classe 6e.

Durant des années, Game of Thrones a dominé ce classement de séries les plus piratées mais le paysage des séries a bien changé depuis la fin de la série de HBO. Son règne s’est terminé l’an dernier quand The Mandalorian a pris sa place.

Le lancement de la plateforme Disney+ et de ses nouvelles séries a changé la donne. Ses séries sont particulièrement appréciées du public pirate. WandaVision a pris de loin la première place d’une liste dominée par les séries Marvel. La série a été un succès sur Disney+ et sur les sites pirates, chaque épisode ayant été téléchargé des millions de fois.

Dans le reste du classement, on trouve Fondation d’Apple TV+, Rick & Morty d’Adult Swim, Arcane de Netflix et Wheel of Time d’Amazon Prime.

Top 10 Séries les plus piratées en 2021

1. WandaVision

2. Loki

3. The Witcher

4. The Falcon et le Soldat de l’hiver

5. Hawkeye

6. What If…?

7. Foundation

8. Rick et Morty (6e l’année dernière)

9. Arcane

10. Wheel of Time