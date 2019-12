YOU saison 2 : La showrunner revient sur le twist du premier épisode (spoilers)

La showrunner de la série YOU revient sur le twist sur Will dans le premier épisode de la saison 2. Spoilers.

La saison 2 de la série YOU est disponible depuis le 26 décembre sur Netflix. Joe Goldberg est de retour mais il a changé de ville et il a également changer de nom. En effet, il a quitté New York pour Los Angeles et il se fait désormais appeler Will. Dans le premier épisode, Joe dit être un homme nouveau, il dit avoir appris de ses erreurs passées.

Mais évidemment, Joe est toujours le même, il reste le même psychopathe rencontré dans la saison 1. Après avoir eu un face à face avec Candace, il s’enfuit à Los Angeles pensant qu’elle ne le retrouvera pas. Une fois arrivé dans cette nouvelle ville, Joe tente d’être différent et ne veut pas refaire les mêmes erreurs faites avec Beck.

Dans les derniers instants du premier épisode, on apprend comment Joe a eu sa nouvelle identité de Will. Il n’a pas choisi ce nom au hasard, il a volé l’identité de quelqu’un et à mis cette personne (joué par Robin Lord Taylor de Gotham) dans une cage. Et oui, même à l’autre bout du pays, il y a des choses qui ne change pas. Il a construit la même cage qu’il avait à New York.

Dans une interview à EW, la showrunner Sara Gamble s’est confiée sur la révélation de “Will”. Elle explique : “Ce sont vraiment les premières conversations avec [le producteur exécutif] Greg [Berlanti] à propos de la saison 2, qui ont conduit aux décisions que nous avons prises sur la façon de révéler Will et la cage.”

Elle ajoute : “Nous nous étions demandé : “Comment faire une super saison 2 après le final d’une saison 1, quand le public comprend Joe et sait comment il opère ?” Pour elle, la réponse était de lancer Joe dans une certaine direction avant de révéler qu’il n’a pas du tout changé.

“Le défi que nous nous sommes fixé était le suivant : si nous pouvons de nouveau tromper le public dans l’épisode 1, alors il sera de retour sur la même longueur d’onde que nous”, poursuit Gamble. « Et la façon de le faire est de voir si nous pouvons raconter son histoire où il essaye de s’enfuir et de tourner la page où vous seriez surpris quand vous voyez à nouveau la cage et encore plus important, qu’il y a un homme dedans. Insolemment, nous voulions en quelque sorte reproduire le pilote de cette façon et vous surprendre par les mesures qu’il prenait.”

Le premier épisode de la saison remet bien le téléspectateur dans cet univers glauque où Joe tente de changer mais prouve en même temps qu’il est toujours le même. Et le Will dans la cage cache aussi son lot de surprises ce qui rend leur échange intéressant.

La saison 2 de YOU est actuellement sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©Netflix